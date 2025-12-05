3C健檢結合紓壓觀光 花蓮慈院開啟健康之旅

花蓮慈院林欣榮院長(左五)與秧悅美地度假酒店尹純綢董事長(中)代表旅遊健檢雙方推出「康養旅居計畫」，花蓮慈院護理部主任鍾惠君(左四)、前法務部長蔡清祥(右五)以及中衛中心顧問陳明禮(右四)前來支持。

花蓮慈濟醫院與秧悦美地度假酒店結合醫療與旅遊住宿獲得良好成效，4日分享觀光健檢專案。此計畫將醫療與旅遊跨域整合，規劃到花蓮進行精準中西醫治療或精準健檢，並分享多位療癒成果良好的個案，讓民眾更易於掌握管理身心的入門之道，經營永續健康。

花蓮慈濟醫院為推動優質醫療，促進醫療的可近性和多元模式，讓民眾更健康，2024年，花蓮慈院與秧悦美地簽署MOU，打造「國際健康管理平台」。更由經濟部推動國際觀光健檢，多次國際觀光包機前來花蓮慈院進行中醫醫精準合療，讓病人治療或健檢後不需住院，而是入住飯店，讓旅客可以在國際認地有機和永續環境中，擁有更好的休養效果。

花蓮慈濟醫院林欣榮院長感謝秧悅美地提供舒適無礙且優美健康的環境，讓更多國際醫療旅人和台灣健檢民眾擁有更好的健檢與旅遊結合的經驗。

4日，花蓮慈濟醫院與秧悅美地度假酒店在台灣醫療科技展聯合發表「康養旅居計畫。」前法務部蔡清祥部長、中衛發展中心陳明禮顧問、前農業部花蓮種畜繁殖場蘇安國場長前來支持。花蓮慈院林欣榮院長表示，西部很多腦中風、巴金森氏症、漸凍人、失智症的病人來到花蓮慈院治療，很感恩秧悅美地度假酒店提供很非常美好療癒感的場地並給予個別化服務，讓中西醫、再生醫學、結合中醫、針灸等療程更具效果。

秧悅美地度假酒店董事長尹純綢表示，感謝慈濟醫院的支持，印證了自己堅持30年要打造有機無毒的場域是對的，她也親眼見證病人重新獲得健康的過程和許多奇蹟。尹董事長說，大家不要失望，台灣的醫學非常傑出，透過花蓮慈濟的協助，她也有機會可以看到許多家庭重新獲得笑容。

尹純綢董事長堅持在花蓮打造一塊有機無毒的淨土堅持30年，讓秧悅美地成為香草天堂，也感謝與花蓮慈院合作接待國際旅客的經驗，見證台灣頂尖的醫療能力。

秧悦美地位於花蓮，以「陽光、空氣、水、土壤、香氣、味覺、觸感」七感為設計基礎，園區匯集有機農場、香草花園與綠建築，獲得多項永續及有機標章，是一處重視自然與永續管理的慢旅空間。

林欣榮院長也積極推動「3C健檢」：心血管（CAD）、腦血管（CVA）和癌症（Cancer）這三種重大疾病的健檢預防。林欣榮院長鼓勵透過高科技的醫療儀器，定期健康檢查，檢測體內潛藏的病因，就能延緩四十歲以後的老化，提高健康餘命高品質的生活。醫療與旅遊的跨域整合，可以讓民眾透過旅遊健檢，體驗放鬆且照顧健康的旅程，達到「精準健康」、「中西智慧」的結合。

適逢醫療科技展期間，秧悦美地度假酒店推出以「輕量健檢 × 香草療癒 × 放鬆旅居」為主軸的三款「醫療展限定」康養住宿專案，6日下午將於南港展覽館台灣醫療科技展花蓮慈濟醫院展位，發表「大口呼吸香草空氣」，提供台灣民眾參考選擇適合的模式，並到花蓮感受3C健檢結合7感的體驗，開啟健康之旅。

秧悅美地度假酒店堅持30年打造有機無毒永續的環境，並獲得多項國際認證，提供台灣及國際旅人更舒適的健檢與放鬆環境。

