3C商品貿易業者隱匿千萬元 管收1日後繳納百萬元辦分期

cnews204260116a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名林姓男子，是1家貿易有限公司負責人，涉嫌滯納民國107年度營業稅、109至111年度營利事業所得稅及罰鍰，移送行政執行署新北分署執行時，還積欠罰金約新台幣450萬元。新北分署表示，行政執行官調查發現，林姓負責人將公司貸款及存款挪為己用，拒不繳納稅款，今年1月8日向新北地方法院聲請管收獲准。沒想到，隔日林男即由親友籌款繳納了100萬元，剩餘欠款則辦理分期繳納及提供擔保後獲釋。

廣告 廣告

新北分署表示，住在新北市板橋區的林姓男子，經營3C商品買賣，民國107年7月至108年4月間，因取具不實發票虛報進項稅額424萬餘元，經國稅局查獲，追課相關營業稅、營利事業所得稅，並裁處罰鍰。行政執行官調查發現，林男於111年間陸續將公司銀行存款帳戶內的1170萬元，分8次轉匯至個人銀行存款帳戶。另外也將公司向銀行申貸的300萬元，以現金方式全數提領。

cnews204260116a09

新北分署表示，行政執行官通知林男到場報告相關資金流向及用途。林男則表示，相關款項都以個人名義，借貸給友人以收取利息，但全被倒債了，只是未留有相關證明資料。行政執行官再通知林男，於今年1月8日到場繳納欠稅，並提出清償計畫及提供相當的擔保，卻發現林男明顯有隱匿或處分應供強制執行財產的情形，而且無法提出具體可行的清償計畫及擔保，依法先暫時留置。

新北分署表示，行政執行官當天就向新北地方法院聲請管收，法官審理後裁准管收。隔日，林男親友先行籌款100萬元到場繳納，剩餘欠款則由林男辦理分期繳納及書立擔保書。林男這才暫時獲釋。

照片來源：行政執行署新北分署提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

升級在地長照服務 新北市首家旗艦型日照中心開幕

臉書揚言殺總統與國防部長 涉犯恐嚇公眾警逮人送辦

【文章轉載請註明出處】