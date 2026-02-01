3C族當心！手指卡住伸不直？長時間滑手機恐引發板機指

現代人長時間使用3C產品，手指關節和肌腱長期過度負擔，容易引發板機指症狀。當手指無法順利伸直，甚至需要另一隻手幫忙扳直時，可能就是板機指在作祟。

板機指的醫學名稱是手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎。（圖／Photo AC）

新北三重潤生復健科診所王竣平院長說明，板機指的醫學名稱是手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎。當手指彎曲時，滑車韌帶幫助肌腱順利滑動，但過度使用手指會讓滑車韌帶與屈指肌腱摩擦過多，進而引起發炎、腫脹，導致無法順利伸直，這種情況就像扣動板機的動作。

王竣平表示，板機指通常發生在拇指、中指或無名指，會有腫脹、壓痛等症狀，手指伸展不順、難以彎曲，需要用另一隻手輔助扳直，甚至會聽到「喀喀」的聲音。早上起來，手指僵硬、疼痛的情況通常會更明顯。

長時間需要手指反覆彎曲或用力的工作族群，容易發生板機指。（示意圖／Pixabay）

王竣平指出，長時間需要手指反覆彎曲或用力的工作族群，如電腦族、清潔人員、髮型師、鋼琴老師等，容易發生板機指。除此之外，女性尤其是更年期或懷孕婦女，也是板機指的高風險族群。

王竣平說明，在急性發炎時，可以使用冰敷和消炎止痛藥來緩解疼痛，並配合適度休息和熱敷來促進修復。若症狀持續，增生療法是常見的治療選擇，能促進肌腱修復。如果症狀較為嚴重且持續，則可考慮進行手術治療，放鬆肌腱，讓手指恢復正常活動。

