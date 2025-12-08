3C族、隱眼族、更年期女性乾眼風險高 醫揭治療趨勢





【NOW健康 楊芷晴／新北報導】現代人日常生活重度依賴3C產品，如果突然感覺眼睛乾澀、眨眼有異物感、容易畏光、流淚或暫時性視力模糊，很可能是乾眼症上身。眼科醫師指出，早期症狀出現時，眼睛會代償性分泌淚水或眨眼來減輕短暫不適。然而，若經過自我調適仍無法緩解，就必須進一步就醫，尋求專業治療來解決乾眼問題。



乾眼症高危險群有哪些？ 3C族、隱眼族、更年期女性風險高



精湛眼科院長許宏源醫師說明，角膜前的淚液層可分為三層，由外而內分別是油脂層、水液層和黏液層。如果眼睛淚水分泌不足或蒸發過快，角膜表層形同乾涸的地面，就會出現龜裂、破皮，造成不適感。

許宏源醫師歸納乾眼症高危險族群，包括：長期使用手機、電腦等3C產品的族群，一旦過於專注往往會容易忘了眨眼，導致淚水無法充分分布眼球表面；愛美族群長時間配戴隱形眼鏡增加眼睛缺氧、乾澀感；還有部分患者接受過近視雷射手術而誘發乾眼現象；長期服用抗過敏或抗憂鬱等藥物，也會導致角膜乾澀。



此外，更年期女性因荷爾蒙改變，除了泌尿道分泌物減少外，也容易導致淚液分泌量變少。值得注意的是，多數乾眼症與用眼習慣、後天環境有關，少數患者則因自體免疫疾病如乾躁症、紅斑性狼瘡或是類風濕性關節炎影響，也容易提高3至5倍乾眼症發作機率。



乾眼症診斷與治療新趨勢 重度乾眼可採「自體血清點眼液」加速角膜修復



乾眼症患者常感覺眼睛酸澀、異物感、怕風及光刺激，分泌物黏稠、視力模糊及反射性分泌淚水等症狀，有時甚至疼痛不明顯卻已有角膜破皮。建議一旦眼睛出現不適，就前往眼科檢查診治，避免症狀持續惡化，影響視力健康。



在臨床上診斷乾眼症，主要根據症狀、病史和眼科檢查，常見使用淚液分泌試紙測量淚水分泌量，若測試結果低於15mm，表示淚液分泌不足；若不到5mm，則表示乾眼症狀更為明顯。或可利用螢光染劑在鹵素燈的照射下，觀察淚液在眼球表面的分布狀況及淚膜穩定性。



許宏源醫師表示，乾眼症可概分為缺水、缺油和混和型三種類型，乾眼症成因多元複雜，通常會採取複合式的治療方式。初期治療會先從補水開始，例如，點用一般或含油脂的人工淚液，可選擇不含人工防腐劑的單支包裝，或是人工淚液的凝膠；若乾眼症狀嚴重、出現破皮或傷口，須使用抗生素藥水，或選擇製作治療型的隱形眼鏡，猶如人工皮覆蓋在破皮的角膜上，讓角膜慢慢生長復原。



通常在人工淚液使用2、3週到1個月，若感覺乾眼症狀仍無法獲得良好改善，建議可使用自體血清點眼液來緩解不適。自體血清點眼液是經由抽血分離出血清後製成的眼藥水，成分近似天然淚液，且富含維生素A、免疫球蛋白、溶菌酶、纖連蛋白和生長因子。



許宏源醫師指出，自體血清點眼液是一種廣泛的治療方式，血清中的生長因子和蛋白質成分能幫助眼角膜上皮細胞修復形成，內含的抗體可以阻擋病原菌持續破壞角膜傷口，若角膜感染或嚴重潰瘍，自體血清點眼液能提供良好快速的修復效果。



自體血清點眼液如何保存？需低溫冷藏 外出應裝冰塊保溫防變質



自體血清點眼液不含防腐劑，沒有額外添加物，在家裡要低溫冷藏保存，以單支方式包裝，建議外出攜帶時將血清點眼液放在裝入冰塊的保溫杯內，維持新鮮度、避免變質。基本上，經過良好保冷保存，1支開封後約可點2至3天，眼睛不適時就可隨時點用。



部分乾眼症患者治療後仍出現反覆乾澀或破皮，除用眼習慣不佳外，許宏源醫師分析，恐是淚腺功能退化、油脂線堵塞或眼瞼慢性發炎所致，建議可採取像是淚管塞幫助減少淚水流失，或是透過脈衝光疏通眼瞼阻塞的油脂，減少發炎、穩定淚膜。



許宏源醫師提醒，要預防或降低乾眼症不適，日常應減少使用3C的時間，正常情況每人每分鐘會眨眼18下，約3秒眨眼1次，研究統計，電腦族每分鐘僅眨眼5、6下，因此建議半小時應起身走動、讓眼睛休息。另外，補充足夠水分，眼睛避免直接對吹冷氣，適時熱敷，若感覺眼睛過乾不適可直接點用人工淚液，緩解當下症狀。



# 首圖來源／許宏源醫師提供



