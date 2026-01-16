3C業者隱匿千萬拒繳450萬稅 管收1天受不了！乖乖吐錢

【記者張欽/台北報導】經營3C產品的林姓負責人，因公司滯納2018年營業稅、2020年至2022年營業稅及罰鍰共450萬元，行政執行署新北分署收案後啟動執行程序，執行官深入調查發現，林男將公司貸款及存款挪為己用，拒不繳納稅款，本月8日新北地院聲請管收獲准，林男才被管收1天就受不了，隔天就請親友籌措100萬元繳納，剩餘的欠款承諾辦理分期繳納，並提供擔保後獲釋。

這起管收案緣於在新北市板橋區經營3C產品販售的林姓負責人，自2017年7月至20194月間，因以不實發票虛報進項稅額424萬餘元被國稅局查獲，經追課相關營業稅、營利事業所得稅及裁處罰鍰。

新北分署執行官查出，林男於2022年間陸續將公司的銀行存款帳戶內1170萬元，分8次轉匯到他地個人銀行帳戶，另以公司向銀行貸款300萬元也全數以現金方式提領一空，執行官通知林男到場說明相關資金流向及用途，林男卻指出，相關款項都以個人名義貸給友人收取利息，但最後被倒債，沒有留下相關證明資料。

執行官事後再通知林男於本月8日到場繳納欠稅，並提出清償計畫及提供擔保，詢問後認為，林男有隱匿或處分可供強制執行的財產，且無法提出具體可行的清償計畫及擔保，因此依法先將其留置，隨即向新北地院聲請管收，經法官審理後裁定管收。

林男被裁定管移送到管收所隔天，就立刻請親友先行籌款100萬元到場繳納，剩餘欠款部分，也已辦理分期繳納及書立擔保書後獲釋。

新北分署呼籲，民眾應誠實申報納稅，以免被罰，移送執行後，應自動清繳欠款或辦理分期繳納，絕對不要心存僥倖，以脫產或隱匿財產等手法規避執行。

林男被帶進管收所前，行政執行官(右1)仍持續洽林男(中)請親友協助籌款繳納。新北分署提供

