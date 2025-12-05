3C漲價潮來襲／美光停賣消費性產品 DRAM超級週期誰受益誰受害

美光停賣消費性產品，南亞科、華邦電和群聯等業者將是主要受惠者。（本刊資料照）

美光停賣消費性產品，記憶體相關業者包括南亞科、華邦電、群聯以及通路代理商威剛、創見等廠商將是主要的受惠者，但是，對個人電腦品牌廠商如華碩、宏碁以及戴爾等業者來說，就不是好消息了。

記憶體大廠美光宣布將停賣終端消費者記憶體產品，將資源和產能全力轉向人工智慧（AI）資料中心所需的高頻寬記憶體（HBM）和企業級產品，這個重大策略轉向對整個產業鏈和消費者都會產生結構性影響。法人認為，美光退出消費性市場將會對DRAM超級週期推向另一波高潮，記憶體價格勢必繼續狂飆，因此，包括DRAM製造商像三星、海力士、南亞科、華邦電以及模組廠商威剛、創見、宇瞻等都是受惠者，反觀需要大量採購記憶體的個人電腦品牌廠華碩、宏碁、戴爾、惠普和一般的消費者則會成為受害者。

法人指出，美光將產能集中到HBM市場後，將減少標準型DRAM和NAND Flash供應，有助於推升或DRAM和Nand Flash價格，對相關業者如南亞科與華邦電以及群聯有利；同樣的，消費性記憶體由於市場供應商從三家變成三星和海力士兩家，競爭性變少，雖然他們也供應HBM（高頻寬記憶體）和企業端市場，但是定價能力將大幅提升，同樣也會受惠。

但是，對於終端的個人電腦品牌廠商來說，DRAM價格上漲則會推升個人電腦的製造成本，導致利潤受到壓縮，包括華碩、宏碁以及惠普等電腦品牌廠商為了減緩利潤受到擠壓的問題，勢必降低配備的規格或是提高個人電腦產品價格，因此，買到較低規格的個人電腦消費者就會受害，個人電腦品牌價格如果提高，勢必影響消費者的購買意願，最終個人電腦品牌廠商以及通路商的業績和獲利恐怕也會受到衝擊。

