3C漲價潮來襲1／記憶體超缺漲不停 3C廠商撐不住了

受到記憶體報價漲勢連連，手機業者透露已預見手機漲價潮，遊戲主機也同樣籠罩在漲價壓力中。（本刊資料照）

記憶體報價漲勢連連、至今未歇！不僅是PC品牌廠快凍不住醞釀喊漲，手機品牌廠私下算盤也是一撥再撥，數家手機業者私下透露，可預見明（2026）年漲價潮襲來，未來發展只有「漲幅多少」的差別而已。並透露，手中手機或是平板已舊的消費者可趁此時先行汰舊換新，一來新機售價目前尚未調漲，二來還可享年底優惠。

近年智慧型手機市場步入平緩發展期，總出貨量已難見成長，但在各大手機品牌業者卯起來火拚高階機種規格下，產品平均銷售價格（ASP）倒是出現上揚。

在此走勢與市場分布下，再逢記憶體等重要零組件報價飆漲，手機品牌廠首當其衝的就是高價旗艦機種，業者透露，「可預期明年手機售價將出現漲勢，大家斟酌的是要漲多少，才能在該價格帶中，不至於流失太多客戶。」

至於可能調漲時間，綜合多位業者想法，則是直接指向了明年各手機品牌廠推出新款旗艦機種之際，以新機規格升級順勢反應成本，不過中低階手機漲勢有可能提前，作為旗艦機種調漲前的測試。

加上，不少業者直指，「對等關稅對品牌廠成本造成壓力，不可能不反應，只是得『循序漸進的反應』！」以免第一時間刺激到美國政府與消費者的敏感神經，但終究得面對，業者無奈說明。

除了手機與平板外，遊戲主機也同樣籠罩在漲價壓力中，更已經導致現在品牌遊戲主機業者能給予行銷優惠非常有限，「過一陣子可從黑色星期五與聖誕節後的銷量數字來預測明年買氣，只能說，目前狀況不算太樂觀。」分析師預測。

不過也有業者表示，「也有不漲價的可能，就看遊戲主機設計要不要改，加上強勢品牌廠多簽長約，能耗的時間比較長，不是沒有其他方案可因應。」言談間對於記憶體漲勢不表認同，也在尋求其他解決方案。

各業者面對記憶體飆漲的情況都是直搖頭，尤其傳出三星行動通訊向同集團的三星半導體採購記憶體，也拿不下長約，還是只能簽3個月的供應短約，展現「親兄弟明算帳」的態勢，更遑論其他外來業者，而這也預告著，三星明年旗艦機種的售價看漲與供貨量恐怕也會吃緊。

整體發展下，產業人士多認為，最終還是會由消費者一起來承擔零組件漲勢，但此舉也會有衝擊銷量的隱憂，加上景氣疑慮未解，已讓業者看待明年買氣，已先蒙上一層陰影。

