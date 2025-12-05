3C漲價潮來襲2／PC明年要漲價 產業大咖怎麼說

面對記憶體等零組件漲價壓力，PC品牌廠當下的成本壓力可謂「頭殼抱咧燒」。 （本刊資料照）

記憶體報價飆漲下，PC品牌廠能還忍多久？韓國媒體引述消息來源指出，「今（2025）年10月以來，PC用記憶體價格幾乎是『每10天就翻1倍』！」鮮明反映出PC品牌廠當下的成本壓力可謂「頭殼抱咧燒」，業內多認為，PC漲價幾乎已是勢在必行，但現在看的是，誰要當那一個率先喊漲的勇者？

其實，記憶體漲價議題已經困擾業者許久，「但先前PC品牌廠還能以提前拉的貨因應短期變動，但現在這招都快撐不住了！」供應鏈業者私下反應。

廣告 廣告

對照不具名的PC品牌廠說法，「部分產品線的成本，確實面臨上漲壓力，近幾個月是以分階段調整策略的方式因應，降低記憶體漲價對終端價格的短期衝擊，才能維持目前市場看到的價格。」證實了現下的價格的確是「硬控」下的「成果」。

再回顧近期台灣PC品牌雙雄的公開說法，其實埋藏不少訊息。

在今年11月法說會中，華碩共同執行長胡書斌正面回應「截至第3季底，在零組件的庫存大概有2個月，在通路端的成品大概也有近2個月，加起來有4個月的庫存來因應。」也就是說，庫存即將於明年1月後用盡。

至於調整通路端價格，胡書賓給了一個很有空間的說法「會考慮成本、通路、夥伴以及消費者需求，一方面調整產品組合，同時適度調整產品價格，會是一個靈活調整的動態過程。」

而宏碁方面，也同樣透過庫存手段爭取空間，宏碁董事長陳俊聖明確指出，「今年第3季到第4季，記憶體報價漲幅已高達3～5成，目前已取得直至明年第1季的供貨。」說明宏碁目前對記憶體的備貨量，還有點空間觀察零組件保報價走勢。

陳俊聖還說明，宏碁不會以「直接調漲」的方式來因應零組件調漲壓力，而是會以「High-Low Promotion（高低價促銷）」的方式，動態反映成本變動。

對於PC品牌廠來說，漲價可能是不得不為，尤其是記憶體當紅，報價漲勢還在發散走揚中，各路業者搶貨搶很大，還要加計上全球製造分銷的營運成本壓力，在在都壓制PC品牌廠獲利，而漲價又是一門品牌溝通學，的確考驗著PC品牌廠的定價與行銷操作手腕。

更多鏡週刊報導

3C漲價潮來襲／美光停賣消費性產品 DRAM超級週期誰受益誰受害

3C漲價潮來襲1／記憶體超缺漲不停 3C廠商撐不住了

老屋翻身1／別再苦等都更！ 老宅延壽6步驟拿下最高補助960萬