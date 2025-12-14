3C產品普及與人口高齡化 台灣乾眼症 突破300萬大關

隨著3C產品普及與人口高齡化，台灣乾眼症患者已突破三百萬大關。然而，傳統治療手段長期面臨「僅能補水、難以鎖水」及「點藥依從性低」的挑戰。三軍總醫院眼科醫師戴明正醫師表示，鼻噴劑因作用於鼻腔內的三叉神經，能巧妙地「繞過」受損的角膜神經路徑，透過「代償性刺激」來重啟淚液分泌機制。這種不依賴角膜完整性的治療策略，為這類傳統點藥效果不佳的術後患者，提供了極具價值的解決方案。

針對日益嚴峻的乾眼症現況，三軍總醫院眼科醫師（前桃園總醫院院長）戴明正醫師指出，亞洲人因種族體質關係，乾眼症盛行率本就高於歐美，若以台灣六十五歲以上人口為基礎的眼科疾病調查顯示，三十三‧七%的高齡族群具有乾眼症症狀，且女性風險高於男性，年齡越高風險越大，加上糖尿病等共病影響，臨床管理日趨複雜。

戴醫師分析，乾眼症的核心病理並非單純「缺水」，而是眼表「淚膜恆定性（Homeostasis）」的崩解。