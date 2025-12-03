3C育兒「怕被偷拍公審」 蔡允潔深夜長文吐真實心聲

女星蔡允潔。 (圖/中時資料照)

女星蔡允潔（蔡小潔）婚後陸續迎來女兒「小福星」和今年7月出生的兒子「小福寶」，一家四口生活溫馨，她也常在社群分享育兒日常。近日，她在深夜寫下一篇長文，談到成為人母後的巨大心境轉變，坦言許多「當媽前的不理解」，在親身育兒後全都明白了。貼文一出，引來不少家長共鳴。

蔡允潔回憶，還沒當媽媽時，看見帶小孩的父母總是匆忙扒飯，或在餐桌上用手機安撫孩子時，她曾不以為然，甚至暗自想著「之後自己不要這樣」。但真正育兒後，她才發現日常中的吃飯、喝水、上廁所，對父母而言都可能成為「跟時間賽跑」的任務。她形容自己常在孩子情緒穩定的短短幾秒內，用最快速度吃飽，以免下一刻又面臨孩子哭鬧、要抱或突發狀況。

蔡允潔透露帶兩個年幼孩子外出用餐時，最怕的就是在公共場合失控，因此常在落座後立即點餐、分食、放涼，只為讓全家人能平順吃完一頓飯。雖然偶爾會拿手機讓孩子分心，但她坦言並非放任，而是逼不得已，希望能在最短時間吃完飯，好帶孩子離開。

蔡允潔坦言，社會輿論壓力讓父母更不敢鬆懈，怕被路人質疑甚至肉搜「你看吧，就是有這種父母，用手機打發小孩」，她喊話：「大家只看到父母崩潰的那一刻，卻不知道他們之前已撐了多久」。

談及育兒過程的自責與迷惘，蔡允潔坦言曾懷疑自己是否太緊繃、太想掌控，希望一切井井有條才能減少混亂。她更在文末向孩子坦白，當天因多次提醒無效而忍不住打了孩子三下，事後充滿懊悔。她又提到自己與丈夫的育兒步調不同，兩人看待狀況的方式常不一致，有次她在睡前跟女兒道歉，說明情況和自己的感受，老公卻跑過來打斷她，說： 「不要在睡前講道理」，讓她氣炸相當無奈。

