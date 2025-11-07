3C量販店搶雙11商機 推品牌50週年活動 500坪門市高雄開幕

民視新聞／綜合報導

知名3C量販店，看準即將到來的雙11檔期，推出品牌50周年活動，而全台最大，佔地500坪的門市，也在高雄熱鬧開幕。

全台最大，佔地500坪的新門市，在高雄全新升級開幕，看準即將到來的雙11檔期，推出限量五折商品、抽獎跟滿額送紀念品等活動，除了商品一應俱全外，消費者只要來到店裡，就能體驗融合3C家電、居家設計跟生活美學的服務，感受全方位的智慧家電新生活。

原文出處：500坪門市全台最大！ 3C量販店高雄開幕

