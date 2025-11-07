3C量販店搶雙11商機 推品牌50週年活動 500坪門市高雄開幕
民視新聞／綜合報導
知名3C量販店，看準即將到來的雙11檔期，推出品牌50周年活動，而全台最大，佔地500坪的門市，也在高雄熱鬧開幕。
全台最大，佔地500坪的新門市，在高雄全新升級開幕，看準即將到來的雙11檔期，推出限量五折商品、抽獎跟滿額送紀念品等活動，除了商品一應俱全外，消費者只要來到店裡，就能體驗融合3C家電、居家設計跟生活美學的服務，感受全方位的智慧家電新生活。
更多民視新聞報導
雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金
搶普發現金商機! 手機品牌祭優惠"最高折1萬元"拚買氣
獨／范姜彥豐首現身天后闆妹直播！「憔悴真面目曝光」
其他人也在看
台灣共諜案層出不窮卻輕判 懲罰犯罪還是「鼓勵滲透」？
專題組/報導近年來，台灣爆出多起共諜案，犯罪層級涵蓋現役軍人、憲兵、商人、宮廟宮主等，這些出賣台灣情資且可能動搖國本的共諜案，有不少案例到最後卻僅獲輕判、甚至緩刑；這讓資深情報員不禁質疑，重罪輕判是否變相鼓勵滲透？根據國安局最新統計，2023年共諜案起訴人數為48人、2024年起訴64人，但未被抓到的黑數才是真正令人擔憂害怕；因為早在2007年美國《美國國防新聞週刊》就披露，台灣被間諜滲透的情況相當嚴重，當時保守估計至少五千人之譜。本週日晚間7點55分，民視新聞台53頻道《台灣演義》節目將播出〈台灣特務史〉，帶您瞭解現代共諜對台灣滲透的狀況。民視 ・ 1 天前
"官舍變親屬宿舍"？竹消防局長被爆 讓姪女家入住
地方中心／黃兆康 新竹報導新竹市消防局長被爆「官舍變親屬宿舍」！有民眾檢舉，局長李世恭把消防局的職務官舍，讓姪女和兩個小孩長期入住，甚至還用公務車接送小孩，消防局大樓走道、健身房也都成了「親子遊樂區」。對此，李世恭坦承有讓姪女暫住，但強調只是「臨時安置」，目前市府政風處也已介入了解。民視 ・ 1 天前
天色昏暗! 人孔蓋檢修工人遭撞飛 幸無生命危險
南部中心／劉安晉、呂彥頡 高雄報導7日凌晨12點多，一名施工人員在高雄鳳山青年路上進行人孔蓋檢修工程時，一名駕駛因為天色昏暗沒有注意，直接將人給撞飛，所幸被撞的男子送醫後沒有生命危險，肇事駕駛說警示號誌距離施工地點只有幾公尺，看到時已經來不及。民視 ・ 1 天前
2025大溪工藝週開幕 蘇俊賓：見證嶄新的木藝復興時代
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／桃園報導 桃園市副市長蘇俊賓今（7）日下午前往大溪區，出席「第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽頒獎典禮」暨「2025大溪工藝週」開幕記者會。蘇俊賓表示，大溪工藝週已邁入第4屆，國際木家具工藝設計競賽則是第二屆，本屆共計吸引來自全球12個國家與地區、逾200位創作者參賽，以創新設計展現傳統木藝新生命；他期盼透過本活動進一步促進參賽...匯流新聞網 ・ 1 天前
工商社論》工具機產業陷寒冬 台灣製造需轉骨再出發
曾經風光一時、產值上兆的工具機產業，如今卻成台灣景氣寒風中的「慘」業，訂單苦盼不至，業界休無薪假、裁員風聲頻傳，甚至不乏老字號品牌面臨關廠命運。這不僅是工具機業的警訊，更是台灣傳統製造業的縮影─在AI與半導體光環之外，傳統製造業正陷入一場結構性挑戰。工商時報 ・ 1 天前
啦啦隊女神"李多慧"擔任公益代言人 出席活動大跳應援舞
民視新聞／綜合報導超人氣啦啦隊女神李多慧擔任「台灣樂作創益協會」2026年度代言人，她出席公益活動，還大跳應援舞，現場熱鬧非凡。民視 ・ 12 小時前
雙11優惠2025全攻略！滿額最高送40%、爆品天天10點開搶、天天抽11,111OPENPOINT 實測回饋拿好拿滿攻略看這篇
雙11正式開打，今年真的「強到不行」！除了全民普發一萬元讓荷包瞬間回血外，Yahoo購物也火力全開，從暖慶一路加碼到正檔優惠，整個雙11檔期天天都有爆品下殺、限時回饋滿滿，今年活動最大亮點是「免組隊、回饋直接入帳」，11月7日至11月11日連續5天，全站消費滿3,500元即可獲得11%購物金，每日最高上限高達30,000元，買越多回饋越多；再加上限時「滿額回饋最高送40%購物金」，幾乎等於邊買邊賺。Yahoo好好買 ・ 1 天前
2025雙11最強3C品牌優惠攻略｜Apple周邊盲包3折起、小米掃地機器人降萬元 三星、LG破盤價藏超深 必搶家電清單
一年一度的雙11購物節開打，3C品牌紛紛釋出破盤優惠！從手機配件、筆電電競、家電到軟體服務，優惠力度全面升級！像TOYSELECT推出手機殼兩件88折、CASETiFY iPhone 17手機殼65折起、Samsung三星演唱會神機直降4成、ASUS筆電滿萬送千、LG家電65折起、tokuyo按摩器對折價，甚至Adobe、NordVPN都祭出年度最低價。「揪愛Mei」小編幫大家整理出這份「2025雙11 3C品牌優惠攻略」，省去你比價的時間，連同熱銷品項一起推薦給你！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
雙11優惠2025全攻略：iHerb限時5天輸碼74折、Lululemon瘋降29折起、NIKE下殺6折輸碼再折...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，像是iHerb推出全年最殺的74折優惠、Lululemon明星商品爆殺29折起，還有Dyson全館最低53折、吹風機NT$11,111入手，小米、NIKE、Emma床墊...超殺優惠，「揪愛Mei」整理了35家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
雙11 ASUS品牌日優惠全給！顯卡折6千、AI筆電滿萬送1111最高回饋63%
迎接雙11年度最殺優惠，ASUS火力全開，將在11/7舉辦品牌日，11/8-11/16為品牌週期間，指定筆電、桌機、手機、電競周邊全面下殺，指定筆電不僅有折扣，滿1萬還送1111超贈點，電競筆電，搭配各種疊加優惠，省超多，還有RTX5060Ti顯卡便宜6000元，初音整套帶走更是直接省下5萬元，各種抽獎、超贈點最高回饋高達63%。想換機、升級電競設備，這次ASUS優惠千萬別錯過啊！Yahoo好好買 ・ 1 天前
4大超商「咖啡、奶昔買1送1」 紅茶10元、珍奶40元限時3天快搶
週末超商優惠快收！7-ELEVEN咖啡買11送11、珍奶4杯160元，全家奶昔買1送1、仙女紅茶第二杯10元，萊爾富巧克力飲品買1送1、袋裝微波小點任2件85折，OKmart咖啡搭配指定甜點只要59元，小北百貨立冬限定咖啡買1送1。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
ITF旅展優惠攻略一次看！住宿券下殺1折餐券709元 美國館天天抽機票
2025 ITF台北國際旅展今（7）日起至10日於南港展覽館登場。今年不僅美國館祭出「天天抽機票」活動，住宿券與餐券優惠也創新低，部分下殺不到1折，餐券平均每張709元吃到飽，《三立新聞網》整理「最划算優先」懶人包，想省錢照這張單買就對了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2025美妝快閃店！DIOR奇幻星願聖誕樹超震撼、LA MER推日夜特調咖啡
2025最值得逛的美妝快閃活動！DIOR奇幻星願快閃店推出全球首座5米高聖誕樹，LA MER推日夜特調咖啡！造咖 ・ 9 小時前
普發萬元現金開放登記 SOGO、京站週年慶起跑搶大餅
百貨業年度盛事週年慶登場，遠東SOGO台北店與京站時尚廣場不約而同，選在普發現金1萬元開放登記的時機，舉辦週年慶記者會，祭出滿額贈、刷卡禮及抽獎等優惠方案，盼在消費信心回溫之際衝刺第四季業績。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 15 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前