3C一條街變美食聚落？回收商名店歇業改賣火鍋

台北市光華商場前的八德路一段，有「3C一條街」之稱，過去開滿了各種3C產品店，不過現在餐廳越來越多，就是因為3C產業毛利低、競爭激烈，加上租金上漲，讓業者吃不消。全台最大的3C回收商就因此歇業，新的租客是餐飲業者，看好人潮要開出火鍋店。

人來人往，台北市八德路一段光華商圈，有「3C一條街」之稱，過去總是擠滿人潮，但是現在轉為平日時間空蕩蕩，人潮變少，甚至仔細看，怎麼很多店家都不是賣3C產品。

原本的3C一條街，要慢慢變成美食聚落了嗎？不只巷子裡的餐飲店面越開越多，就連外面的餐廳也是一間一間地開，看好光華商圈人潮。

走進店裡，就像一秒來到日本，紅色木格柵做出隔間，上方還有彩繪提燈，色澤飽滿的生魚片更是讓人食指大動。這間日式料理開業一年多，平日中午還是接近客滿，學生、上班族都會來用餐。

餐飲老闆小豪：「六日的文創市集會帶來很多的人潮，實際做下去的時候，確實這邊的租金沒有像，比方說西門町有人潮那麼貴，或者是南西那麼貴，但是六日帶來的人潮是不輸那邊的。今年的業績較往年的話，應該有成長將近快一倍。」

在光華商圈的首間店交出亮眼成績，也讓老闆看準商機。隔壁這棟原本是全台最大3C回收商綠盟電子，開業30年，但在今年6月無預警歇業，傳出就是因為租金調漲，讓3C業者吃不消。餐飲老闆接手下來，整棟租金28萬元，要開出火鍋品牌。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶：「近期受到電商崛起的衝擊，還有一些平台的衝擊，還有三創文創園區這種大型賣場進駐，街邊店的景氣就逐漸下滑。但這些人潮還在的情況之下，就會吸引其他餐飲業者或其他業種進駐，進而取代當地3C業者的店面，有可能讓街邊店的商圈景氣出現一個洗牌的情形。」

3C產業毛利比較低，產業太過競爭，加上房東漲租金，業者吃不消，選擇退場。餐廳越開越多，也為商圈帶來不一樣的新局面。

