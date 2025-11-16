3cm傳說是真的？館長遭爆曾「進廠升級尺寸」 陳沂懷疑「可能是小型號」

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

網紅「館長」陳之漢昨（15）日遭前員工李慶元爆出性騷擾員工等多項惡劣行徑，其中一項指控是他曾要求特助小偉拍下體照傳給他，甚至逼對方和妻子發生性行為，在公布的錄音中還能聽到：「我跟你嫂子等一下要打X，你也知道我老二小，嫂子要看你的老二。」引發外界熱議，也讓無數網友好奇館長「3cm傳說」的真實性。

陳沂懷疑館長的尺寸可能是「小型號」。（圖／翻攝陳沂臉書、館長YT）

館長之所以會被冠上3cm的稱號，最初是因為他時常在直播中對觀眾開玩笑「你就3公分啦，連你全家都3公分」，讓許多粉絲跟著起鬨，還反過來調侃館長自己是「3公分戰士」，久而久之就有了關於館長尺寸的傳聞。

對此，網紅陳沂曾詢問館長，向其表示看到他穿單車褲時覺得「褲襠平坦」，懷疑他是「小型號」，館長則回應「就正常啦，也不能誇大其詞。我極限就到那，台灣人人種平均數問題。」強調自己的尺寸有超過平均。

而據《三立新聞網》報導，館長還曾「進廠升級尺寸」，到李進良的醫美診所實施陰莖增大術，三立記者為此求證過館長的經紀人和李進良，前者並未回應，後者則語帶保留地說：「你去問他，看他怎麼說囉。」

