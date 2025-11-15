3cm小館長別哭！陳之漢被爆曾動刀「雄風升級」？ 醫揭最慘代價

娛樂中心／綜合報導

「3cm小館長」梗笑歸笑，真要放大可別亂來。館長被爆疑似動刀增大，醫師警告：風險高、效果差，搞不好還毀掉功能。減重＋修毛視覺加分又安全，才是多數男人最該走的路。圖為館長（左）與陳沂同台。（圖／記者趙于瑩攝）

近日網搜熱門話題都聚焦在「小館長」的發育狀態，3公分的他，不知近來可好？14日，網紅館長陳之漢遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元「核彈級爆料」，其中一份公布錄音可聽見館長過去曾要求特助小偉到蘆洲館「拍（男性生殖器）」傳給他。館長的理由更讓人目瞪口呆：「我跟你嫂子等一下要打X，你也知道我老二小，嫂子要看你的老二。」如今網友紛紛好奇「小館長」到底身高是否真的只有3cm？

「3公分戰士」從迷因變品牌

「3cm小館長」的討論會在網路上暴紅，其實早有脈絡可循。早年館長在直播玩遊戲時，常拿觀眾的「尺寸」開玩笑，像是脫口而出「你就3公分啦，連你全家都3公分」，一來二去成了他的招牌梗。不少粉絲也跟著起鬨，甚至反過來調侃館長自己是「3公分戰士」。

2010年，他在個人粉絲頁上宣布，「館長飲料店決定名稱了，3cm tea，商標名已註冊，3cm Tea，3 classic material Tea，飲料經典三元素，蜂蜜、牛奶、茶葉，創始店預計四月左右開始，到時候請好朋友們來試試看喔！」這正是借用了這段網路迷因當店名，讓人一看就記住，討論度自然也跟著水漲船高，但是，這間原定開在台南的飲料店，至今連個影都沒看到。

館長自曝硬不起來

在外界對「小館長」身高傳聞議論紛紛的同時，今年3月，他宣布進軍成人直播平台SWAG時，陳沂就曾當面求證，她問說，曾看到館長穿貼身車褲時覺得「褲襠平坦」，懷疑他「可能是小型號」，館長也正面給出回應，語氣不失幽默但也不躲避，「就正常啦，也不能誇大其詞。我極限就到那，台灣人人種平均數問題。」他甚至自己反問：「有超過平均，平均太短了吧，是12還是10幾？」。

館長在記者會上自招45歲看了那麼多早就「電子陽痿」：「超過40歲就出一張嘴，講個1天7次。」

館長出席SWAG首秀時，找來有「暗黑IU」之稱的日本AV新人艾悠，以及來自馬來西亞的性感女師「高中林老師」同場直播。雖然氣氛曖昧挑逗，但館長意外戴著石膏登場，坦言因練拳傷到左手導致骨裂，不得已以打石膏之姿亮相。

過程中，網友不斷湧入彈幕詢問：「你有反應嗎？」他當場苦笑，直說：「我現在打著石膏，加上我內心有在念佛經啦，所以…硬不起來。」

練太壯雞雞會變小？真相揭秘

健身界一直有個爭論不停的議題：「練太壯雞雞會變小」？這種說法，其實只是都市傳說、視覺錯覺加上一點點藥物副作用的綜合誤會，並不是任何醫學或生理上的定律。先說結論：「重訓、增肌不會讓陰莖縮水」。陰莖尺寸主要是由基因與青春期的賀爾蒙決定的，成年後你可以改變肌肉、體脂比例，但尺寸不會突然升級或退化。

那為什麼很多人覺得「壯的人鳥鳥看起來比較小」？其實這是比例錯覺。當一個人下半身肌肉練得又粗又壯，旁邊的東西變大，沒變的自然顯得小，就像把原本正常的筆放在兩台超大螢幕中間，看起來就迷你。此外，體脂下降也會讓恥骨脂肪墊變薄，實際露出的長度可能更多，但因為整體更精瘦，注意力就不會集中在尺寸上。再加上緊身褲、壓縮褲壓一壓，看起來更「收斂」，整體誤會就更大。

另外，健美圈中確實有些人使用類固醇，會導致睪丸萎縮，但不是陰莖本體變短。這兩者經常被混為一談，才導致「肌肌大了，雞雞就變小了」的錯誤印象。

真正會影響尺寸的，是肥胖，恥骨脂肪太厚會吃掉根部、年紀、血管健康或壓力因素，和肌肉本身沒有關係。

靠手術轉骨變大人？



今年3月，三立新聞網就曾獨家爆料，館長陳之漢曾去李進良的醫美診所做「陰莖增大術」，藉此助長雄風。對此三立記者求證館長經紀人，對方沒有回應。再進一步求證李進良，李進良則語帶保留表示：「你去問他，看他怎麼說囉。」

「3cm小館長」想要「轉骨變大人」，陰莖增大術也許是方法之一，不過，手術風險不小，今年9月，就傳出一名男子花了40多萬，施作「陰莖增大術」卻不幸身亡的消息。

陰莖增大術近年在醫美市場中詢問度頗高，但隨著台北某診所近期發生患者術中猝死事件，再次將這類手術的風險推上檯面。事實上，這類手術可分為增長、增粗與增大三種方式，常見如自體脂肪移植、人工真皮片植入，或是切除韌帶等。但醫師提醒，這些術式雖屬表淺構造手術，卻仍具相當風險，尤其麻醉與術後照護不當，才是大多數悲劇的主因。

林口長庚泌尿科副主任陳煜指出，死亡案例極罕見，多數併發症為表面凹凸不平、感染或出血，而非致命性問題。他也坦言，95%的患者尺寸其實屬於正常範圍，多半是出於自信心考量，並非真正醫療需求。另一位泌尿科權威侯鎮邦則直言，陰莖增大不像女性隆乳那樣具雙向滿足意義，反而女性更重視的是安全感與親密連結，尺寸反倒不是優先考量。

常見風險包括：感染、神經損傷、纖維化造成彎曲，甚至勃起功能障礙。一旦出現排斥或組織壞死，後續治療難度高，甚至可能永久喪失性功能。醫師提醒，有意進行此類手術者，務必選擇具專科資格、設備完善的診所，且應多方比較、評估自身動機，切勿草率決定。對於多數人而言，減重、修毛即可達到視覺加分效果，風險遠低、效果也不輸手術。

