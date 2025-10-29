3D列印重建顎骨 讓18歲少女自信開口笑
一名年僅十八歲的黃小妹因下顎逐漸膨脹、臉部外觀改變且咬合功能異常，於二○二一年到彰化秀傳紀念醫院求診。經影像與病理切片檢查後，確診為罕見的良性齒源性腫瘤--牙骨質骨化纖維瘤。經過三年多跨科整合治療，現在黃小妹不僅恢復對稱的臉部，也能重拾自信開口微笑。
秀傳口腔顎面外科林楠瑾醫師昨（二十九）日表示，牙骨質骨化纖維瘤多好發於二十至四十歲女性，此腫瘤雖屬良性，但若未及時治療，可能導致顎骨變形、臉部不對稱及咀嚼障礙。黃小妹十八歲即罹病的情形相當罕見，由於正值青春年華，秀傳顱顏中心醫療團隊除追求腫瘤完整切除外，更重視外觀與功能的重建，讓患者不僅痊癒，更能恢復笑容與自信。
林楠瑾醫師表示，牙骨質骨化纖維瘤的邊界常與正常骨質交錯，若手術切除不夠精準，可能傷及下顎齒槽神經或造成顎骨變形。為提高手術安全與精準度，術前以三D列印技術製作出患者顎骨立體模型，模擬腫瘤切除範圍與骨骼重建角度。透過三D列印手術導引版輔助，醫師得以清楚辨識神經走向與腫瘤邊界，規劃最理想的手術路徑，在完整切除腫瘤的同時成功保留下顎齒槽神經，維持下唇感覺與口腔功能。
黃小妹完成腫瘤切除後，口腔顎面外科黃冠閔醫師接手進行高難度的「重疊腓骨皮瓣重建」。他取患者小腿的腓骨骨段與皮瓣移植至下顎缺損處，再以精密鈦板固定。此技術能重建顎骨支撐結構，同時保留足夠骨量作為日後植牙的基礎。
林楠瑾醫師表示，在手術前已經運用植牙設計原則預先規劃植牙位置進行全口重建，確保術後能順利重建咀嚼功能與自然外觀。歷經多小時手術與復原期後，也使用導航以及全口重建咬合功能目前黃小妹恢復情況良好，外觀對稱、口腔功能正常，能自信地開口說話與進食。
林楠瑾醫師表示，此案例展現了三D列印輔助切除手術，顎骨重建技術以及全口重建等口腔顎面外科先進技術的臨床價值，透過精準規劃與跨科合作，不僅能有效切除腫瘤，更能兼顧美觀與功能。
