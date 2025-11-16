3D列印.VR沉浸體驗 龐貝古城倫敦重現

義大利古城龐貝，曾經被，維蘇威火山，一夕掩埋的文明。如今正透過最新科技，重現生機。研究團隊運用高解析掃描，3D列印與沉浸式模擬，讓2千年前的街道、建築與生活，重現在世人眼前。

《龐貝末日》策展人 胡思卡爾：「關於龐貝文化的故事，還是未完待續，因為考古公園還在持續進行挖掘，在當時非常創新的東西，當時是西元一世紀，仍然持續在出土。」

今年冬天，在英國倫敦，就能回到西元79年，維蘇威火山爆發前夕，沉浸式展覽《龐貝末日》，透過全景投影、VR 與元宇宙技術，重現龐貝城被火山熔岩吞沒的瞬間。執行製作人 賽勒斯：「我們利用最新3D 技術重建火山，置身於我們的沉浸式房間中，回到火山爆發的那一刻，以第一人稱視角，親身體驗龐貝人當年的感受。」

廣告 廣告

展覽占地3000 平方公尺，展出羅馬時期真品文物，包括一世紀的玻璃瓶、雕刻與盔甲。但因義大利不允許將古城居民遺骸運出國，主辦方只能以3D列印複製。最吸睛的，是VR虛擬實境體驗。執行製作人 賽勒斯：「我們打造了2個元宇宙區域，讓訪客能夠進行，難以想像的穿越之旅，走進「神秘別墅」，龐貝古城最著名的房屋之一。」

透過科技，讓古城彷彿再度復活，沉浸在人類歷史最著名的悲劇之一，也讓現代觀眾在震撼中，重新思考文明與時間留下的意義。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

