3D導航微創新技術治療脊椎側彎 55歲女25年疼痛改善還長高5公分

中醫大市醫以3D導航微創新技術，治療25年脊椎側彎，55歲女疼痛改善，還長高5公分。（圖：中醫大市醫提供）

55歲黃女，年輕時健檢發現脊椎側彎，多年來不以為意，近兩年伴隨脊椎劇痛、下肢麻痺腫脹，夜晚常痛到難以入睡，甚至舉步維艱，影響生活品質。友人推薦至台中市立老人復健綜合醫院骨科就醫，接受3D導航微創矯正手術，術後從47度矯正至10度，25年的宿疾大幅改善，身高還增加約5公分，終於能安穩入睡。

中醫大市醫微創脊椎中心助理副院長張建鈞醫師表示，患者因長期未治療，脊椎側彎角度已達48度，屬中重度退化性脊椎側彎，加上合併二尖瓣膜脫垂心臟病史，進行傳統開放式手術，風險極高。經完整影像評估與跨科討論後，醫療團隊建議採取「微創前開3D導航矯正手術」，在不大幅破壞背部肌群的情況下，從側邊小切口，進行矯正與支撐重建。手術後恢復快速，術後4至5天即順利出院，疼痛明顯減輕。黃小姐笑說，術後穿著背架反而帶來前所未有的安全感，甚至捨不得太快卸除。

共同執行手術的骨科部副部長林琮凱醫師說，脊椎側彎（Scoliosis）是指脊椎向側面異常彎曲，並伴隨椎體旋轉變形，並非單純姿勢不良。醫學上以Cobb角度作為判斷依據，超過10度即可診斷為脊椎側彎。若長期未處理，可能導致慢性疼痛、神經壓迫，甚至影響內臟功能。常見類型包含幼年型、非特異型、退化性、神經肌肉型等，其中退化性脊椎側彎多發生於中老年族群，容易被忽略。

醫師張建鈞指出，此次困難手術的成功關鍵，包括術中導入O-arm 3D影像，結合S8電腦導航系統定位，如同為脊椎手術加裝GPS，可即時掌握椎體位置，精準植入鋼釘，其次，採用微創前開方式，從身體側邊開一個微小切口，不破壞背部重要肌肉與脊椎結構，同時降低出血量與神經血管傷害風險；第三，由微創脊椎中心跨專科團隊合作，首創三位脊椎專科主治醫師共同執行脊椎側彎手術。從術前評估、手術執行到術後照護皆採標準化流程，確保安全與品質。

偕同手術的醫師毛睿廷提醒民眾，若發現長期站姿、走路或身體出現明顯傾斜，或有反覆腰背疼痛、下肢麻木等症狀，切勿輕忽，應及早接受專業評估。透過精準影像檢查與合適治療，多數患者都能改善疼痛，避免病情惡化。

中醫大市立醫院由臺中市政府委託中國醫藥大學經營，設立骨科部與微創脊椎中心，致力推動「困難手術微創化、高齡手術安全化、微創手術標準化」，以媲美醫學中心等級的醫師技術與先進設備，守護市民脊椎健康。（寇世菁報導）