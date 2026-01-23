3D導航手術矯正脊椎側彎 患者術後長高5公分

55歲的黃小姐，年輕時曾被醫師提醒脊椎側彎，多年來不以為意，直到近兩年伴隨脊椎劇痛、下肢麻痺與腫脹，夜晚經常因疼痛而失眠，甚至舉步維艱，已影響工作與生活品質。經友人推薦至臺中市立老人復健綜合醫院骨科就醫，由微創脊椎中心助理副院長張建鈞醫師評估後，決定接受3D導航微創矯正手術，術後從47度矯正至10度，身高增加約5公分，25年的宿疾大幅改善，終能穩入睡。









張建鈞指出，患者因長期未治療，脊椎側彎角度已達48度，屬中重度退化性脊椎側彎，加上合併二尖瓣膜脫垂心臟病史，進行傳統開放式手術風險極高。經完整影像評估與跨科討論後，醫療團隊建議採取「微創前開3D導航矯正手術」，在不大幅破壞背部肌群的情況下，從側邊小切口進行矯正與支撐重建。手術後恢復快速，術後4至5天即順利出院，疼痛明顯減輕。黃小姐笑說，術後穿著背架反而帶來前所未有的安全感，甚至捨不得太快卸除。



共同執行手術的骨科部副部長林琮凱醫師進一步說明，脊椎側彎是指脊椎向側面異常彎曲，並伴隨椎體旋轉變形，並非單純姿勢不良。醫學上以Cobb角度作為判斷依據，超過10度即可診斷為脊椎側彎。若長期未處理，可能導致慢性疼痛、神經壓迫，甚至影響內臟功能。



偕同手術的毛睿廷醫師也提醒民眾，若發現長期站姿、走路或身體出現明顯傾斜，或有反覆腰背疼痛、下肢麻木等症狀，切勿輕忽，應及早接受專業評估。透過精準影像檢查與合適治療，多數患者都能改善疼痛，避免病情惡化。



