3D影像科技突破直實 皮膚科名醫陳昱璁直言AI醫美影像時代來臨

▲IG粉絲超過2萬人的陳昱璁醫師表示：研究發現長期暴露在螢幕藍光下與紫外線導致斑點及色素沉澱甚至皮膚乾燥，光害漸進式的傷害，讓民眾發現時通常狀態已嚴重。

【記者 廖美雅／綜合 報導】台灣氣候夏季濕熱、秋冬溫差大加上空汙等問題，常導致人體最大的器官皮膚面臨出油異常、敏弱不穩定及膚況反覆等挑戰，讓外貌狀態一眼便顯現優劣。維格醫美診所竹北院長陳昱璁醫師表示，除了外在環境變遷、3C科技產品過度使用與不規律的生活作息，更是膚況惡化的推手。長期受藍光照射與熬夜影響，容易產生暗沉、乾燥、蠟黃、毛孔粗大等問題，加上近年來審美趨勢，民眾更關注臉部毛孔細紋、保水度、膠原蛋白流失、臉部凹凸不平以及氣色是否透亮光澤。

陳昱璁醫師進一步指出，現代民眾追求自然美，希望在神不知鬼不覺中變美，但當術後效果極致自然時，肉眼往往難以精確捕捉前後差異。陳醫師笑稱，臨床上常遇到患者將過度修圖的「美肌照」當作術前基準，導致對治療結果產生認知落差。

▲Aura歐若拉3D魔鏡儀器提供客觀前後對比影像，容易看得懂，3D呈現讓患者立即理解問題位置與程度。

為了突破這項困境，維格診所引進「Aura歐若拉3D魔鏡」，可以精準記錄臉部變化，提供客觀前後對比，3D呈現讓患者立即理解問題位置與程度，且「快速、精準、可量化」，在短短45秒內完成3D成像，以高精準度呈現人臉細節，誤差值小於0.11毫米，這對醫師來說幫助非常大，因為過去我們只能靠肉眼觀察或經驗判斷，現在透過立體模型，可以客觀地分析臉部比例與細節，例如斑點、毛孔、細紋、脖紋、臉部凹陷等。對患者而言，透過影像比較前後變化更清楚知道治療方向、提升信任感，進而讓醫患之間有了共同的語言。Aura歐若拉3D魔鏡其獨特的13個高畫質HD鏡頭與18組LED燈光系統，讓每一次拍攝都能全方位捕捉臉部細節，為醫師提供科學化的精準判讀依據。

陳昱璁醫師強調，這不僅是一台拍照儀器，更是創世代突破以往傳統，透過圖像化的數據呈現，讓艱澀的醫學資訊都變得直觀易懂。陳醫師分享，這種可量化的治療前後對比，不僅大幅節省了醫患溝通成本，更顯著提升了問診諮詢的豐富度，讓治療成果不再僅憑主觀感覺，而是以科學證據說話。

陳昱璁醫師補充說明，Aura歐若拉3D魔鏡以驚人的科技影像實力，在歐美及國際市場都引起轟動，藉由模擬術後效果，減少醫患溝通誤解。陳醫師解釋：「在規劃療程時，可以透過容積變化分析臉部鬆弛與凹陷區域，或以向量模擬看到拉提方向與幅度」。這種方式讓醫師的設計更具科學依據，也讓患者能直觀參與美感規劃。

▲維格醫美診所竹北院長陳昱璁。

在科技進步快速的現代，醫美正從「經驗導向」邁向「數據導向」。醫美的核心價值不僅在於先進器材與美容技術，更在於透過科技賦予患者自信。當滿意度從外表延伸至心理與社交層面的「情緒價值」，患者會因為看見更好的自己，進而在生活與社交中展現更積極、自信的力量。（照片／記者廖美雅翻攝）