「3D掃描儀」 可雷射掃描150米 重建張文足跡

3D掃描儀可雷射掃描150米，重建張文犯案足跡。（圖／TVBS）

為了完整保存隨機殺人的案發現場，鑑識小組拖著行李箱，裏頭裝著「3D雷射掃描儀」，針對死者當時所在位置，以及張文的足跡，進行建模完整擷取空間，紀錄刑案現場，方便還原犯案過程。

3D掃描儀可雷射掃描150米，重建張文犯案足跡。（圖／TVBS）

案發第六天，鑑識人員拖著裝有3D雷射掃描儀的行李箱回到案發現場。這台精密儀器將用於重建張文在中山區犯案，並一路衝上誠品南西店持刀砍人的完整過程。檢警必須針對死者當時所在的位置進行建模，完整截取空間，精確紀錄刑案現場。

鑑識中心巡官邱偉晟表示，這台3D雷射掃描儀掃描距離可達150公尺，每秒能處理200萬個點，高精度掃描約10分鐘就能截取空間坐標。邱偉晟解釋，他們使用紅外線雷射記錄整個現場，將現場數位化後，可以用軟體把現場整個重建起來，供日後在法庭上進行展示使用。

廣告 廣告

邱偉晟進一步說明，他們會記錄下現場的整個輪廓，包括四樓、廣場和道路的空間，並將這些資料數位化以便後續重建使用。為了完成這項工作，一到場就先掃描誠品南西店四樓樓層，光是掃描一層樓就需要花費半小時至一小時的時間。

這次帶隊的曾揚嶺主任檢察官曾偵辦過不少重大案件，包括台版柬埔寨案件，成功救出58名被害人並追查到首腦到案。他在2024年榮獲公務人員傑出貢獻獎，並接受總統表揚。在張文案發當天，曾揚嶺一接獲通報鎖定身分，就與5名檢警一起擠一輛5人座偵防車前往追捕。最後在百貨逐層找人時，只差五分鐘就能活逮嫌犯，這讓檢警感到相當遺憾。

為了保存現場狀況，鑑識團隊在案發第六天再度返回案發地點。除了誠品南西店外，他們還將前往北車、中山區、張文的租屋處和旅館等所有嫌犯行經足跡進行建模，盡可能還原完整犯案過程。

更多 TVBS 報導

北捷中山砍人／北市警「3D掃描儀」還原重建誠品南西、北車現場

案發前一天張文現蹤！ 誠品南西「服務台對話」曝 謊稱要看聖誕樹

張文藏大量「未用武器」！警方驚見11顆汽油彈推車藏 床上再添4顆

變裝躲監視器！張文北捷攻擊僅4分鐘 混入人群消失無蹤

