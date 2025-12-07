3D機器人數位顯微鏡 醫師不再成低頭族

傳統神經外科醫師總是彎腰駝背，眼睛緊貼著顯微鏡，長時間維持僵硬姿勢進行手術，佳里奇美醫院率先全台醫療院所從國外引進3D機器人數位顯微鏡（又稱外視鏡Exoscope），讓醫師不再成為「低頭族」，而是抬頭直視高畫質巨型螢幕操作高科技介面，透過六軸機械手臂與數位導航精準處理病人受壓迫的脊椎神經，不僅顯著提升手術精準度與安全性，更解決外科醫師的職業傷害危機。

佳里奇美醫院神經外科主任林思維表示，神經外科醫師為看清非常細微的神經血管，需將身體長時間「鎖」在不符合人體工學的顯微鏡目鏡上，長時間的不良姿勢會造成醫師肩頸極度疲勞，無形中可能影響醫師手術後半段的情緒與專注力，甚至影響雙手操作的微細穩定度；此項新科技不僅延長外科醫師職業壽命，更直接轉化為對病人神經組織的極致保護，自今年二月迄今，已完成近百例臨床實際手術，成功創造「醫師健康、病人安全」雙贏局面。

林思維醫師指出，佳里奇美醫院神經外科以「微創脊椎手術」見長，涵蓋頸椎、胸椎到腰椎的病灶；微創手術挑戰在於相對小的傷口，醫師必須透過狹長的管狀通道在深處進行極其精細的神經減壓；傳統顯微鏡的光線易被管壁遮擋造成深部視野昏暗，而3D機器人顯微鏡擁有優異的「深部光學照明」與「高景深技術」，能將光線筆直打入脊椎深處，讓原本漆黑的椎管內構造清晰可見。

林思維醫師也進一步說明其「鎖定目標（Lock-on-Target）」功能，在進行嚴重神經壓迫減壓手術時，手術空間非常狹小，透過這項功能，醫師可鎖定手術部位，在不失去焦點情況下從不同角度旋轉觀察，能在極小傷口內繞過骨頭、組織阻擋，看清神經被壓迫的死角，徹底移除病灶，不需擴大傷口，透過醫療科技突破傳統、創造優勢，強化醫師判斷，確保下刀零誤差，避免誤傷，手術室所有醫護人員可透過螢幕共享預判醫師需求，大幅縮短調整設備及手術時間。林思維醫師強調，該設備已全面應用於院內的微創脊椎手術（骨刺清除、椎間盤切除、脊椎融合術等）及高難度的腦瘤與腦血管手術，期以最先進的科技、最穩定的醫師狀態，守護患者的脊椎健康與生活品質。