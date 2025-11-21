3D雕琢靈鷲山 歲末祝福北區法具搶先看

歲末祝福其中一個最受矚目的就是法具的呈現，這次北區新店靜思堂，以靈鷲山的佛陀足跡和4尊飛天，總共花了一個多月的時間，不過準備過程非常的艱辛，除了平面轉3D難度高、花費時間久，也因為要精度非常細的工去雕琢，讓法具團隊耗費非常多的心力來完成。

法具緩緩進場，左右飛天相伴，再加上還原靈鷲山環境，吸引全場目光。

慈濟志工 呂慈悅：「它有苦行林的一個，正覺山的一個佛窟，然後一路走走有靈鷲山，靈鷲山再走走走，可能有大迦葉 吹法螺，去邀約500位法師來集結，一路經過苦行林，或者一路經過王舍城，我們都會把它呈現出來。」

我們看到的法具全長29公尺，只是整體的13分之一，相當壯觀。從人工畫出初稿，到3D列印，團隊只有5個人，卻要一個月內做好，簡直是奇蹟。

慈濟志工 郭璟德：「我們當時在做這個，最辛苦就是3D建模這個方式，我們一開始是，一直在找快速的方法，時間緊迫 又要考慮預算，所以我們就先用，2D平面的檔案 用AI掃，從(製作)開始2D到AI轉，再到外面修圖，一隻大概要 10天左右。」

慈濟志工 呂慈悅：「我們很期待，讓會眾能夠了解佛法，他是一個佛教徒，他有多麼的神聖，多麼地感動。」

讓飛天菩薩湧現在佛陀足跡中，這個法具從平面，到雕塑，再到3D列印，繁複工法耗費大量時間。但是每一筆每一工，都是精雕細琢，也讓人倍感虔誠莊嚴。

