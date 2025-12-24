「3D雷射掃描儀」走訪8現場！為國民法官還原 推論犯罪動機

3D雷射掃描儀，原為國民法官重建現場。（圖／TVBS）

台北市隨機殺人案震驚社會，儘管兇嫌張文已死亡、監視器畫面與目擊者影片俱在，檢警仍動用「3D雷射掃描儀」重建案發現場。這項台北市警方斥資300萬元購入的尖端設備，主要為了讓國民法官能更全面掌握案件細節，彌補監視器死角，串連碎片化影像，沉浸式還原犯案與遇害場景。檢警此次走訪八個關鍵地點，包括台北車站連通道、誠品南西店外部等受害者遭遇不幸的位置，透過科技手段重建真相，為受害者討回公道。

台北市警方兩年前購入3D雷射掃描儀，正值國民法官制度上路，目的是讓法官們能夠更深入了解案發全貌。這項設備能補足監視器死角問題，將手機拍攝的碎片化影片串聯起來，經過軟體運算後，能夠沉浸式地還原嫌犯犯案與死者遇害的場景。鑑識專家謝松善表示，檢警主要是要重建張文的整個路徑，可能會從這些資料推論從哪一個地方到哪一個地方的相關距離，並搭配錄影帶來回溯現場狀況。

此次檢警走訪了八個關鍵地點進行3D掃描，其中一大重點是被害人位置。掃描地點包括台北車站M7、M8連通道，這裡是57歲余家昶遇害的環境；蕭姓騎士受害的路口；誠品南西店外部；以及37歲王姓男子在店內被攻擊的環境。謝松善進一步解釋，使用精密器材回溯整個案件，是為了看是否能從這些過程中推論出相關的犯罪動機。

儘管嫌犯已經死亡，但真相不能模糊帶過。檢警利用科技重建現場，不僅是為了盡可能還原案發全貌，更是為了替被害人討回公道。這項原本在國外大多用於大型車禍、災難、工程建築的技術，近年來在台灣也被應用於重大刑案的偵辦，成為提供國民法官更全面案情資料的重要工具。

