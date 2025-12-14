「3EP美少女」婷婷居酒屋打工謀生 淡出演藝圈數十年近況曝

藝人婷婷以「3EP美少女」身分出道。(圖／tintin.kuo Instagram)

藝人婷婷曾與周幼婷、林韋伶組成「3EP美少女」，在票選結果出爐後脫穎而出，獲得發行個人專輯的機會，近來接受YouTuber那那大師訪問，首度道出闖蕩演藝圈的心路歷程，還一度面臨沒有收入，只能放下明星光環，到居酒屋打工謀生。

婷婷上那那大師YouTube節目《你最近好嗎？》，她透露當時雖然以「3EP美少女」出道，不過事實上並非團體，三人必須得互相競爭，爭取唯一出道的機會，導致三人的關係難以言喻，「我們年紀太小處理不來，就是我們要比賽啊，然後我也會覺得她們怎麼想我，我怎麼想她們，有這些想法的時候，你就沒有辦法培養感情」。

婷婷從「3EP美少女」勝出，獲得發行個人專輯的機會。(圖／盧禕祺攝 )

婷婷發完首張專輯後，就遇到921大地震，導致原本籌畫要發行的第二張專輯喊卡，由於長達半年沒有工作，在因緣際會之下，轉換跑道開始演戲，雖然在戲劇圈闖出一番成績，不過當時背負極大的財務壓力，導致過程始終不快樂，加上紅得太快，不知道如何把演藝工作經營好，甚至相當恐懼某些表演，某次趁著手機遺失，藉機逃避這一切，導致經紀人聯繫不上，不僅通告沒了，最後也失去了工作機會。

婷婷淡出演藝圈後，由於沒有工作賺取收入，便褪下明星光環到導演北村豐晴開設的居酒屋打工，那段時間也領悟到許多真理，「我可能太小就出道了，我其實沒有經歷過這些工作，我其實是有點活在泡泡裡，沒有接觸過人間疾苦，或者是真正的人生在過什麼」，至於為何長達10幾年未復出，她強調源自於長時間累積的恐懼感，擔心表現不如預期，才會跨不出那一步。

