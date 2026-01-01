3I/ATLAS沒發現外星文明訊號！ 最靈敏射電望遠鏡驗證星際天體

〔編譯管淑平／綜合報導〕自從去年7月證實歷來發現的第三個星際天體「3I／亞特拉斯」(3I/ATLAS)後，科學界就有一些揣測，認為這個星際天體是否為某種外星探測器。不過，一份新發表的研究利用全球最靈敏的無線電望遠鏡觀測，未發現任何顯示出外星先進文明的「科技特徵」。

科學新聞網站「Phys.org」去年12月30日報導，根據這份在論文預印本平台arXiv發表的研究報告，研究人員在去年12月18日，也就是「3I/ATLAS」最接近地球的前一天，利用位於美國、口徑100公尺的無線電波望遠鏡「綠堤望遠鏡」(Green Bank Telescope)觀測，結果要令期望找到先進外星文明證據的人失望了：這份分析顯示，即使使用更高靈敏度探測，也沒發現發自3I/ATLAS的「科技特徵」訊號，這一點與這半年來其他對此天體所作研究一致。

廣告 廣告

自證實3I/ATLAS為星際天體以來，雖然它展現典型彗星特徵，但是仍有部份看法質疑它是外星科技。研究團隊認為，若真是外星探測器，最可能利用傳輸效率高的窄頻無線電波訊號通訊，因此，他們在它即將最接近地球時，以1到12GHz頻率的四個波段進行掃描，初步捕捉到超過47萬個疑似訊號，經利用「天空定位過濾器」排除雜訊後，剩下9個，再進一步分析顯示，這些訊號都是「無線電頻率干擾」。

報告作者寫道，「我們的掃描結論認為，在3I/ATLAS 所在方位，並無持續穩定向各方向發射、功率超過0.1瓦的訊號源；做為比較，一般手機通訊功率約為1瓦，持續各方向發射」。

綠堤望遠鏡為旨在傾聽外星人訊息的「突破聆聽」(Breakthrough Listen)觀測計畫一部分。過去6個月來，天文學家已利用多具望遠鏡，以無線電、紅外線、X光和光學等，多個不同波長探測和分析3I/ATLAS，根據搜尋外星智慧文明的「搜尋地外文明計畫」(SETI)，這些觀測無一出現該天體有外星科技特徵的證據。

【看原文連結】

更多自由時報報導

石平禁入中卻能來台？中國外交部發言人被日媒問到「當機」大怒

中國多地不准跨年！鬼城畫面曝光 還驚見大批警力封鎖孫文銅像

防疫、AI全到位！砸2.7兆中國最先進城市「淪鬼城」 居民吐心聲

跨年倒數變尖叫！瑞士滑雪勝地酒吧炸成火海 多人命喪煉獄

