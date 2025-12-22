4中國海警船兩兩1組騷擾金門 海巡艦全程監控強勢驅離

cnews204251222a14

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

中國海警船編隊侵擾行為持續不斷。海巡署表示，繼12月18日侵擾金門水域後，今（22）日下午金馬澎分署第十二（金門）巡防區，再度偵獲4艘中國海警船，於金門周邊海域兩兩編隊入侵我方禁止水域。隨即調派巡防艇對應拒止並予驅離。中國海警船編隊，最終於今天下午4時53分左右，轉向航出金門限制水域。

金馬澎分署表示，第十二（金門）巡防區，於今天下午2時許，偵獲中國海警船於金門東方及西南方水域外，分兩處集結，立即調派巡防艇前往預置部署。約下午2時50分，中國海警「14606」、「14508」、「14605」及「14609」等4艘船，採「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼西南方及料羅東南方，航入金門限制水域，意圖分散我方監控能量。

海巡署表示，預置的4艘巡防艇，立即趨前採「一對一」併航監控，拒止海警船，持續深入我方水域。同時透過中、英文無線電廣播，嚴正告知入侵行為已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域秩序，要求立即轉向。

海巡署強調，從中國海警船航行態樣分析，顯而易見是「常態化騷擾」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。將秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警的不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

照片來源：海巡署提供

