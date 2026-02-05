4人加油就中獎！他只花90元爽中「1000萬發票」 消費地點一次看
生活中心／陳慈鈴報導
114年11－12月期別的統一發票開獎，還有發票沒拿出來對獎嗎？趕快拿出來看看，是否受到財神爺眷顧，成了萬中選一的幸運兒！財政部公布中獎清冊，1000萬特別獎的中獎號碼「97023797」、200萬特獎的中獎號碼「00507588」；其中，有4人因為加油而中了大獎。
根據統一發票中獎清冊顯示，本期1000萬特別獎共計開出17張，有1人只花了90元加油就中獎；200萬特獎共計開出20張，3人分別花了137元、70元、917元加油，各抱回200萬元。
財政部表示，114年11－12月期別統一發票的領獎期間115年02月06日起至115年05月05日止，提醒中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。中獎之統一發票如同時對中多數獎項，以兌領一個獎項為限。詳細領獎規定可查閱「統一發票給獎辦法」。
【114年11－12月統一發票「加油」中獎明細】
● 1000萬特別獎
中油CPC｜高雄市三民區建國二路66號，消費金額90元。
● 200萬特獎
Smile速邁樂加油中心｜臺南市安南區安和路4段160號，消費金額137元。
中油CPC｜臺南市安南區安和路4段160號，消費金額137元。
中油CPC｜高雄市大寮區鳳林三路616號，消費金額917元。
