4人加油就中獎 「90元發票」抱走1000萬

財政部公布114年11-12月統一發票中獎清冊，本期共誕生17名千萬富翁及20位200萬得主，其中有4位幸運民眾僅是到加油站消費就抱走大獎，成為農曆年前最大驚喜。

財政部公布114年11-12月統一發票中獎清冊，本期共誕生17名千萬富翁及20位200萬得主。（圖／中天新聞）

根據中獎清冊顯示，千萬特別獎號碼「97023797」開出17張，其中一名幸運兒在高雄市三民區建國二路66號的中油建國二路站，花費90元加汽油就成為千萬富翁。200萬特獎號碼「00507588」則開出20張，有3筆都是加油消費中獎。

台南地區就有2筆200萬中獎發票來自加油站，分別是安南區安和路4段160號的「Smile速邁樂安和站」，消費金額137元；以及永康區永大路2段641號1樓的中油永大路站，消費金額僅70元。高雄大寮區鳳林三路616號的中油大寮站，也有民眾花費917元加油幸運抱走200萬。

除了加油站的幸運兒外，本期千萬得主中還出現超低消費中獎案例，林口區則有民眾僅在Uber Eats花費6元外送費就中獎，另一名幸運兒則是在龜山區花11元的Gogoro服務費成為千萬得主。

本期20萬元頭獎共開出3組號碼，分別為「92377231」、「05232592」與「78125249」。財政部提醒，領獎期間自今年2月6日起至5月5日止，民眾需持國民身分證及中獎統一發票收執聯等相關證明文件，至代發獎金單位公告的兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。中三獎以上者，依規定應由發獎單位扣繳20%所得稅。

114年11月、12月統一發票完整獎號。（圖／中天新聞網）

