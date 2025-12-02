4人吃「普通早餐」花960元！網驚：在貴什麼？

生活中心／李筱舲報導



隨著物價持續走高，無論是日常用品還是外食，都比以前更貴了，讓許多家庭明顯感受到荷包縮水、生活壓力變大。近日一名網友透露自己在林口一間早餐店點了一家四口份量的餐點，並表示自己不是吃什麼大餐，只是點一般的早餐品項，結果結帳時竟然要960元，讓原PO傻眼，「不懂早餐到底在貴什麼？」。





網友表示，自己和家人去林口吃早餐，結帳金額竟然要960元，讓原PO懷疑自己是不是誤闖三井OUTLET裡面的餐廳。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

近日一名網友在臉書社團「臉書男人幫」發文分享，全家一家四口早上去林口吃早餐，看到結帳金額時，差點以為是自己誤刷信用卡。原PO也解釋自己並不是點什麼大餐，點了「一份蛋餅、一盤炒麵、一個漢堡、兩杯飲料，小孩加點個雞塊、玉米濃湯…」，而且就是林口常見的連鎖早午餐店，不高級也沒有浮誇的盤飾，結果竟然要960元，讓原PO懷疑自己是不是誤闖三井OUTLET裡面的餐廳。他更直言：「不知道林口是不是空氣比較貴、租金比較貴、還是店家都默默跟上物價飆升，反正每次吃早餐我都覺得自己在繳保護費。」。

原PO解釋自己並不是點什麼大餐，就是林口常見的連鎖早午餐店，不高級也沒有浮誇的盤飾。對這樣的物價感到震驚。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

文章曝光後，也引發網友熱議，不少人質疑原PO為何不看菜單：「不是啊，可以先看價錢，而不是吃完才抱怨，如果有看價錢才消費，為何要抱怨太貴」；但也有網友表示林口的物價本身就很高，早已習慣這個消費水平：「林口早餐有的真的貴，一個主餐要一百很正常」、「林口什麼都貴，也不知道在貴什麼。」、「林口有些有名的早餐確實特別貴賣得是裝潢」。

