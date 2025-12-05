4人合作FPS《Den of Wolves》玩家實際遊玩畫面曝光！主打搶劫雙玩法

由《PAYDAY》及《GTFO》創始人Ulf Andersson所創立的10 Chambers，今日於PC Gaming Show 2025正式公開《Den of Wolves》的全新玩家實錄預告片。與由開發團隊錄製的傳統演示不同，10 Chambers本次大膽嘗試，首次向四名忠實粉絲開放工作室，讓他們親手試玩並直接錄製實際遊玩畫面。預告片完全由玩家的真實實機畫面與現場反應構成——無腳本、無擺拍，真實呈現遊戲現況。

（來源：CuriousFactory官方提供）

《Den of Wolves》｜玩家搶先上手實機預告片（PC Gaming Show 2025）：

「我一直想在預告片裡加入《Den of Wolves》的發售時窗，但管理層始終不同意。他們堅持絕不為了宣傳而做出無法兌現的承諾。雖然這確實增加了我的工作難度，但作為玩家，我尊重他們的專業與謹慎。我告訴團隊，我們至少必須向大家證明『遊戲真的存在』，於是這支預告片便應運而生。影片中的畫面全部來自真實玩家遊玩——不是腳本，也不是我們錄製的。遊戲確實存在——直接去問他們吧。」—— 10 Chambers傳播總監Robin Björkell

「能夠受邀搶先體驗《Den of Wolves》真的是一次非常特別的經歷。規劃並執行搶劫行動的過程極具爽快感。我玩得非常盡興，也更期待遊戲正式推出。」—— 受邀玩家RandomKenny

在最新預告中，玩家們挑戰一場此前從未曝光的搶劫任務，場景設定於一座巨型機器人工廠。在這個全新關卡中，玩家將同時面對人類與機械敵人的雙重威脅，並部署「蜘蛛鑽機」入侵裝滿貴重資源的金庫，展開緊張刺激的合作行動。

「雖然我們從未進行過任何封閉或公開測試，但《Den of Wolves》的願望清單數量已突破50萬。我們非常感謝社群的支持，也期待盡快展示更多內容。我們之所以暫不公布發售時窗，是因為從《GTFO》的多次延期中吸取了教訓。為了宣傳而提前給出不真實的日期，對玩家並不公平。」—— 10 Chambers 聯合創始人Oscar J-T Holm

《Den of Wolves》由打造《PAYDAY: The Heist》《PAYDAY 2》與《GTFO》的核心團隊開發，是一款以合作搶劫玩法為核心的第一人稱射擊遊戲。玩家將化身「可雇用罪犯」，在科技驚悚風格的Midway City（中途城）中捲入各大企業的暗流角力——召集隊伍、制定計畫、配備裝備並完美執行行動。

《Den of Wolves》目前已開放加入 Steam 願望清單。

－

