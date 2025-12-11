4人同行吃合點壽司滿額送聖誕壽司！松葉蟹、胭脂蝦80元起開吃

4人消費滿1,888元，即可免費獲得價值388元的聖誕樹壽司。（合點壽司供圖）

愛吃壽司的人有福了！來自日本埼玉縣的連鎖迴轉壽司品牌「合點壽司」及「承知助by合點壽司」，聯手推出冬季聖誕活動。12月12日至25日，只要4人同行、消費滿1,888元，即可免費獲得價值388元的「合點聖誕壽司」，吃得到鮪魚、鮭魚、甜蝦、飛魚卵等10種食材，很有過節的熱鬧氛圍。

合點壽司主打職人現點手握壽司，讓迴轉壽司接近板前料理的品質。冬季首波推出的頂級食材包括胭脂蝦與松葉蟹，帶來超過10道新菜，每盤價錢80元到158元不等。

生長在深海的胭脂蝦，肉質嫩甜回甘，生食或炙燒都能凸顯海味。（80～158元／盤，合點壽司供圖）

台灣總料理長川村圭表示，胭脂蝦肉質細嫩、鮮甜回甘，不論生食還是炙燒都能呈現高級海老風味。餐廳推出多款吃法，包括「胭脂蝦花壽司」「炙燒岩鹽檸檬胭脂蝦」「唐揚胭脂蝦頭」等，滿足不同口味喜好。

酷寒海域生長的松葉蟹，肉質緊實鮮美，做成押壽司，口感很細緻。（80～158元／盤，合點壽司供圖）

松葉蟹則是冬季必吃鮮美食材，5款創意壽司包括「松葉蟹軍艦」「松葉蟹肉蟹味噌」「松葉蟹押壽司佐飛魚卵」等。其中粉嫩可愛的「松葉蟹押壽司佐飛魚卵」，是把醋飯拌入蟹味噌、白芝麻，再捲入紫蘇葉壓製成方形壽司，工序繁複，是迴轉壽司少見的精細呈現。

4人消費合計滿1,888元，就能獲得一份「合點聖誕壽司」。（合點壽司供圖）

迎接耶誕節，合點壽司的限定活動更添節慶氛圍。4人同行、消費滿1,888元即可獲得「合點聖誕壽司」。造型就像迷你聖誕樹，搭配鮪魚、鮭魚、甜蝦、鮭魚卵、飛魚卵等豐盛海味，相當鮮美可口，既可共享也能下次兌換，適合與家人、朋友聚餐分享。

「合點聖誕壽司」掛滿鮪魚、鮭魚、甜蝦、鮭魚卵、飛魚卵等10種食材，能吃到滿嘴海味。（388元／單點，合點壽司供圖）

