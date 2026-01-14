4人拚連任 蔡岳儒挑戰6連霸

雲林縣第6選區縣議員選舉，蔡岳儒完成民進黨黨內登記並率先推出政見，挑戰6連霸，他強調嘉義台積電預計今年量產，其外溢效應將擴及雲林縣大北港地區的北港、水林、口湖3鄉鎮，因此提出「雲林的科技生活綠洲」政見。本區應選5席，現任4人蔡岳儒、蔡孟真、蔡咏鍀、黃文祥有意尋求連任，尚有1席空間。

第6選區包括北港鎮、水林鄉、口湖鄉3鄉鎮，現任黃文祥、蔡咏鍀、林哲凌為無黨籍；民進黨籍有蔡岳儒、蔡孟真2人，綠營在本區有3席實力，因此將提名3人參選，蔡岳儒本月12日完成民進黨雲林縣議員黨內登記，並提出「雲林的科技生活綠洲」政見，正式點燃第6選區戰火。

「在科技快速前進的時代，我們會站在哪裡？」蔡岳儒這幾年常這樣問自己，他認為北港、水林、口湖不該是科技成長的荒漠，而應是能承接台積電外溢效應的綠洲。台積電正在相鄰大北港地區不到20分鐘車程的嘉義縣太保設廠，這是一個促進地方發展的絕佳機會。

蔡岳儒說，大北港地區雖暫時未能爭取台積電設廠，但有機會承接嘉義台積電外溢效應的科技紅利成為「雲林的科技生活綠洲」，另外，雲林的褒忠產業園區也積極爭取到台積電進駐，大北港地區恰好在褒忠與太保台積電中間，相對於嘉義地區的高地價，大北港地區將是台積電員工極佳的居住選擇。

地方政壇分析，第6選區因人口減少，本屆縣議員席次由6席減為5席，如何增加就業機會吸引人口回流，促進大北港地區未來的發展，已成為參選人的重要政見，也是勝選與否的關鍵之一。