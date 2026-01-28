4位國立大學新校長上任 鄭英耀期勉培育無限可能人才

教育部今日舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接典禮，教育部長鄭英耀期勉新任校長，不要低估大學能力及年輕人本事。（林縉明攝）

教育部今日舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接典禮，共４位新任校長上任。教育部長鄭英耀表示，AI快速發展年代，年輕人有很多無限可能，期待新任校長對高等教育不要低估大學能量，以及年輕人本事，堅持以學生為主體初衷，培養創造無限可能人才。

教育部今日舉行國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，由鄭英耀主持。新任校長為國立台北科技大學校長任貽均、國立高雄科技大學校長吳忠信、國立澎湖科技大學校長李文熙以及國立高雄餐旅大學校長方德隆。

鄭英耀致詞表示，台灣年輕人有很多無限可能，透過學校人才培育平台，給新世代年輕人更好生涯發展，當人才願意留下深耕、創新，就能創造無限可能；教育者使用就是持續創造無限可能人才，期勉新任校長未來堅持以學生為主體，推廣及開發年輕人創意的潛能。

鄭英耀以上周在屏東科技大學舉行的全國大專院校校長會議為例，他看到老師帶著學生研發的自駕車，把學校當成場域，可以看出師生努力整合系統成果，感到非常興奮也驕傲，勉勵台成清交要加油。

鄭英耀期勉新任校長，對高等教育不要低估大學能量，也不要忽略年輕人可能的本事，相信在老師用心指導下，帶領年輕人開拓生涯發展，甚至樂在其中，像是聽聞屏科大科學院午夜還燈火通明，師生不斷與時俱進電動車技術，在生活中從無到有，讓台灣能產生許多世界冠軍，背後關鍵就是人才培育。

國立台北科技大學新任校長任貽均為國立中央大學理學院光電科學研究所博士，曾擔任國立台北科技大學副校長、主任秘書及光電工程系系主任。

國立高雄科技大學新任校長吳忠信為國立台灣大學環境工程學研究所博士，曾擔任國立高雄科技大學副校長、研發長、智慧機電學院代理院長、工學院院長、建工校區綜合業務處處長及化學工程與材料工程系系主任。

國立澎湖科技大學新任校長李文熙為國立交通大學電子研究所博士，曾擔任國立成功大學半導體學院半導體管理與研發碩士專班主任、亞洲大學副校長及國立中興大學產學研鏈結中心主任。

國立高雄餐旅大學新任校長方德隆為英國威爾斯大學卡迪夫學院教育系哲學博士，曾擔任國立高雄師範大學教育學院院長、學務長、主任秘書、教育學系系主任及師資培育中心主任。

