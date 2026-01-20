4保健品+咖啡恐白吃 吸收率最多降54%

營養師在《Good house keeping》上提醒，許多人習慣早晨享用咖啡時順便服用保健食品，但咖啡中的成分可能嚴重影響特定營養素的吸收效率。專家指出，只要將咖啡飲用時間與補充鐵、鈣、維生素D、維生素B群的時間錯開至少1小時，就能避免營養白白流失。

許多人習慣早晨享用咖啡時順便服用保健食品，但咖啡中的成分可能嚴重影響特定營養素的吸收效率。 （示意圖／Pixabay）

根據瑞士2022年的研究顯示，缺鐵女性若在服用鐵劑時同時飲用咖啡，鐵質吸收率會比搭配清水服用大幅降低54%。營養師解釋，咖啡中的多酚和單寧類抗氧化物會與鐵產生交互作用，阻礙人體吸收。不過，2020年的研究表明，若在餐前1到2小時飲用咖啡，就不會影響鐵的吸收率。

維生素D的吸收同樣受到咖啡因干擾。2021年研究指出，咖啡因攝取量越高，體內維生素D濃度越低，可能是因為咖啡因降低了維生素D受體的表現。由於維生素D對鈣質吸收至關重要，當咖啡影響維生素D時，也會間接降低鈣的利用效率，對於鈣或維生素D攝取不足者，以及有骨質疏鬆風險的老年族群，影響尤其顯著。

咖啡因的利尿作用會導致水溶性維生素在完全吸收前就排出體外，包括多數維生素B群和維生素C。此外，咖啡中的多酚也可能影響維生素B群的吸收效率，使得補充效果大打折扣。

咖啡因的利尿作用會導致水溶性維生素完全吸收前就排出體外，包括多數維生素B群和維生素C。 （示意圖／Pixabay）

營養師雪萊鮑爾斯(Shelley Balls)建議，若正在補充上述營養素，最好先享用早餐或在早餐時喝咖啡，避免空腹飲用刺激胃黏膜，接著等待約1至2小時後再服用補充品。她補充，將每日咖啡攝取量控制在2杯以內，有助於降低對營養吸收的干擾。另一個實用方法是使用藥盒或維生素收納盒，將不受咖啡影響的補充品安排在白天服用，容易受影響的則安排在晚上，將兩者明確區隔。

臨床營養師雪柔穆薩托(Cheryl Mussatto)指出，茶類飲品，特別是紅茶和綠茶，同樣含有單寧和咖啡因，這兩種物質都會影響營養吸收。雖然茶的影響程度可能略小於咖啡，取決於茶的種類和飲用量，但仍建議避免在喝茶時同時服用鐵或鈣等補充品。

專家最後提醒，除了留意咖啡及茶的飲用時間外，還可透過多攝取營養密度高的正餐與點心、保持充足水分、定期就醫檢查是否缺乏營養素，以提升維生素與礦物質的整體吸收效率。

