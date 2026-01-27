4個小朋友、少棒隊要畢業了！ 央行新台幣改版「台灣之美」投票即起開跑

新台幣1000元鈔票。（圖／資料照片，圖源：Pixabay）





現行新台幣紙鈔版型與圖樣已使用24年。為跟上現行紙鈔發行趨勢，並加強且優化紙鈔防偽機制，中央銀行已於去（114）年10月23日啟動新台幣鈔券改版案，並定調新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題。今（27）日中央銀行宣布，即起至2月13日17時止，進行新版新台幣票選活動（https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-onsu-verify-1-1a7b1-1.html），共有和諧共融、永續發展、運動精神…等12項面額主題。此次新台幣鈔券改版案，不僅意味陪伴我們達24年的1000鈔票上4個小朋友、500元鈔票的少棒隊會一同「畢業」，政治人物肖像未來也不會出現在未來的新版新台幣紙鈔上。

央行表示，新台幣鈔券改版案已於114年10月23日正式啟動，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題。為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，央行擬訂12項面額主題，將開放民眾於本行官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」（https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-onsu-verify-1-1a7b1-1.html）進行網路票選，以擴大民眾參與。

新台幣「台灣之美系列鈔券」面額主題票選，其票選活動資訊如下：

票選網址：https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-onsu-verify-1-1a7b1-1.html

期間：即日起至2月13日17時止。

選項：與「台灣之美」相關之12項面額主題，包括：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。

方式：每個通過電子郵件信箱驗證者限投票1次，最多可票選5項主題。

為鼓勵我國國民踴躍參與票選活動，中央銀行將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「台灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為本活動抽獎之用，相關抽獎辦法及詳細資訊請至票選網站查閱。

中央銀行籲請民眾務必認明中央銀行官方網站網址（https://www.cbc.gov.tw/），切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。

中央銀行表示，將依票選結果對12項面額主題加以排序，瞭解民眾對新版鈔券面額主題之偏好與意見，並適時對外公布；該票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計之重要參考。

