4個月前才出獄！知名韓娛高層涉性侵 女腦出血、失明

南韓娛樂圈傳出駭人聽聞的性侵與遺棄案。首爾瑞草警察局於昨（19）日宣布，已將一名50多歲的娛樂公司高層A先生，以準強迫性侵犯和過失殺人（或過失致死傷）罪名移送檢察機關，但未對其進行拘留。

根據《The JoongAng》報導，警方調查，被告A先生被指控於去年8月在江南區的一條道路上，在其車內對一名醉酒女子實施性侵犯。更令人震驚的是，A先生隨後將這名女子遺棄在路邊，導致其受傷。

一名路人發現這名女子被獨自遺棄在家中附近一個半小時後，將她送醫。該女子被送醫後被診斷出患有腦出血、顱骨骨折和視神經損傷等嚴重傷勢，最終導致她的左眼失明。

這起案件引起社會高度關注，特別是A先生作為知名娛樂公司的高層，其行為的惡劣性更受譴責。據報導，警方曾兩度向法院申請對A先生發出逮捕令，但均被法院駁回，這也引發了外界對此案後續偵辦與司法公正性的爭議。目前，此案已移交給檢察機關，後續將由檢方決定是否對A先生提起公訴。

此外，警方調查後發現，A先生其實曾經入獄，才出來4個月。他於2021年就已經對5名女子性侵，同樣是把女子載到車子逞慾，他承認犯行被判2年有期徒刑，卻疑似在出獄後又犯，惡行令人髮指。

如何判斷是性侵害？

根據台灣衛生福利部資料顯示，民眾出門在外應保護自己的安全，性侵害不是性，而是暴力；只要「沒有」經過同意，只要以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術、藥物控制或其他違反意願的方式發生性行為，都算是性侵害，就算是兩情相悅，但有一方未滿16歲，也是性侵害。

衛生福利部保護服務司曾宣導，減低性侵害發生的作法，除了在家中外出時留一盞燈；回家進門前，預先準備好鑰匙外，也可以避免出入偏僻的地點，另外還有，改變固定的作息時間或方式，使人不易預知你的行為而加害於你；勿讓陌生人進入家中等等。

