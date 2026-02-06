4個月崩53%！大賣空本尊示警比特幣重演2022年崩盤模式 暗示跌至這價位

比特幣周五盤中大跌6,789.2美元，跌幅為9.38%，報65,610美元，從峰值崩跌53%。(圖片來源/pixabay)

比特幣3日跌破7.3萬美元，從歷史高峰重挫40%，當天知名電影《大賣空》原型人物、傳奇投資人麥可貝瑞（Michael Burry）隨即警示，比特幣大跌恐爆「死亡螺旋」，話音剛落，5日比特幣就摜破7萬美元，6日盤中大跌6,789.2美元，跌幅為9.38%，報65,610美元，從3日收盤至今下挫10%，近一個月下挫30.5%，已從2025年10月初峰值崩跌52.8%。

《彭博》與《Coinspeaker》報導，曾成功預測2008年次貸危機的貝瑞2月3日在Substack平台發表一篇文章，示警比特幣價格跌破7 萬美元，可能導致融資管道收緊、引發強制平倉，並升高加密貨幣公司破產的風險，這就像是自我強化的「死亡螺旋」，將對囤積虛擬貨幣的企業造成持久傷害。

5日，貝瑞再次針對比特幣發出嚴厲警告：這種加密貨幣可能再重演2021-2022年的崩盤模式，這意味著價格可能進一步下跌至5萬美元、甚至更低。

貝瑞本周2次示警比特幣

他在社群網站X網站上發布一張對比圖表，標題簡潔明了：「比特幣走勢圖」。圖表中，他指出當前比特幣價格從12.6萬美元跌至7萬美元的走勢，對比之前那次從3.5萬美元暴跌至2萬美元以下的慘烈暴跌，兩種崩跌走勢在技術線型結構存在相似之處。

儘管貝瑞沒有給出具體的目標價格，但是圖表所暗示的訊息顯而易見：如果這種模式重演，比特幣的價格有跌至5萬美元區域的可能性。

貝瑞的警告並非空穴來風。就在兩天前的2月3日，他在自己的Substack平台發表一篇詳盡的分析文章，闡述他為何認為比特幣正步入危險地帶。

據彭博報導，貝瑞警告稱，如果比特幣從本周初的價位再下跌10%，那麼「令人震驚的局面將近在眼前」，包括強制平倉和企業破產。隨著損失加深，大型企業比特幣持有者可能面臨融資管道收緊的困境，隨著加密貨幣引發的清算可能加劇貴金屬市場的劇烈波動。

貝瑞暗示還有24%跌幅

他特別指出：這樣的崩跌將使Strategy公司損失數十億美元，資本市場也將關閉融資管道。此外，如果比特幣進一步跌至5萬美元以下，不僅會重創比特幣採礦投資人，許多礦工的利潤微薄，根本無法承受這樣的崩跌，還會引發連鎖反應，波及貴金屬市場。

要達到貝瑞設定的5萬美元目標價位，比特幣需要從目前水準再下跌24%。圖表的技術形態表明，這種情況仍有可能發生，尤其是在下跌趨勢持續的情況下。

包括移動平均線、動量震盪指標和成交量分佈在內，短期ru4gj4指標全部指向拋售壓力沉重，上檔阻力位在76,00美元附近，可能會限制任何潛在的反彈嘗試。

貝瑞看空虛擬貨幣的核心論點是，比特幣已被證明是一種純粹的投機資產，不能成為真正抵禦貨幣貶值的工具。與在地緣政治緊張局勢和美元擔憂中創下歷史新高的黃金和白銀不同，比特幣完全無視這些傳統的催化劑。

(原始連結)





