4個月搶修！南橫12月起恢復通車 最新管制時間一次看

歷經多次颱風與0728豪雨重創，南橫公路台20臨105線梅山口以上路段封閉近4個月，公路局南區養護工程分局宣布，經完成局部修復與安全確認後，南橫公路將自12月1日起恢復全線通行，高雄、台東間交通再度串接。

公路局南區養護工程分局指出，梅山口至向陽路段仍有多處邊坡與路面修復工程進行中，梅山口至埡口區域又因地處海拔2400至2600公尺，路幅狹小，施工不易，影響施工推展，為兼顧施工與行車安全，自12月1日起，此路段將調整為每周二、三、四禁止通行，每周五至周一開放通行，開放時段為每日早上7時至下午2時，下午5時前須離開管制路段。

南分局指出，此次開放象徵南橫全線重新連通，但沿線仍有工程持續進行，用路人通行時務必留意告示牌、施工指引與速限，並注意高山道路可能出現落石或局部坍方，未來將依工程進度及道路安全，滾動檢討是否調整通行規定。

