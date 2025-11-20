4個月詐3億 19人落網

台中檢警查獲李姓男子為首的詐騙機房，共查獲十九人依詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦。 （記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

李姓話務系統商為首的詐團集團，涉從去年中開始，透過鄧男投放廣告，引誘民眾辦人頭門號，再由二類電信業者提供線路，讓境外詐騙機房訊號落地，截至今年十一月遭檢警查獲為止，發話量約四十萬通，造成近三百人受害，不法獲利逾三億元，共查獲十九人依詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦，李男等二人遭檢方依詐欺等罪嫌聲押獲准，其餘涉案人獲交保。 台中市刑大科偵隊在偵辦一起中繼詐欺機房案件，循線掌握以二十九歲李嫌為首的詐騙集團疑與二類電信業者、網路廣告商勾結從事不法情事，於是報請台中地方檢察署指揮，並會同台北市刑大七隊、中山警分局、台中市太平警分局、少年隊組成專案小組展開追查。

檢警調查，李姓男子等人，委由三十五歲鄧姓廣告商以每門五千元至一萬元的價格，投放網路廣告，招攬民眾申辦市話、網路及安裝ＩＰＰＢＸ設備，再由二類電信的工程師提供線路，李再使用ＶＯＳ三千建構地下話務系統服務，提供境外詐騙機房將訊號落地，偽裝成本國市話來電詐騙民眾。

台中檢警查獲非法話務系統犯罪組織，近四個月即發出近四十萬通詐騙電話，起出相關犯罪工具。（記者陳金龍翻攝）

檢警清查，李男等人使用的人頭市話有七十三門，近四個月發話量為四十萬通，有三百名被害人，財損金額超過三億元，用來詐騙民眾的手法多以假檢警、假投資、「猜猜我是誰」為主。

警方表示，此詐團從控盤首腦、系統商、電信商、廣告商等角色分工相當細膩，可說是近年來破獲相當完整的非法話務系統犯罪組織。 警方指出，八月開始執行四波拘搜行動，共查緝李嫌等十九人到案，查扣ＩＰＰＢＸ設備五十台、現金四十萬元、轎車一輛、虛擬通貨一萬顆及電腦、伺服器主機、手機等贓證物，全案以涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌，移請台中地方檢察署偵辦，其中二名核心幹部已經台中地方法院羈押禁見，避免更多民眾受害。