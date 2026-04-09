4億房產大亨卻月領5萬！曾國城驚傳掛賣內湖近億別墅 揭密背後原因有洋蔥

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曾國城擁4億房產，卻傳出他將近億元的內湖別墅掛賣，背後原因曝光。劉耀勻攝

出道超過 30 年的曾國城，憑藉《型男大主廚》《天才衝衝衝》等長壽節目收入穩定，不過近期卻傳出他將名下位於內湖、屋齡20年的四層樓透天別墅掛牌求售，開價9,288萬元。

這間別墅總坪數為110.77坪，格局為5房2廳3衛，因正對公園綠地且附有雙車位，在當地屬於稀有物件。不過曾國城此次賣房動機並非財務需求，而是考量父母年事已高，住在透天別墅中即便設有電梯，日常仍難免有爬樓梯需求，對長輩體力與膝蓋造成負擔，加上該處與他的住所仍有段距離，才決定賣房。

守住大華山莊起家厝 曾國城從負債千萬到坐擁4億房產

在房地產投資上，曾國城的策略一向穩健。早年他在內湖「大華山莊」的透天厝被視為演藝事業的起家厝，見證他從單身、結婚生子到事業巔峰。即便當年他曾因投資副業失利負債高達千萬元，他依然堅持不變賣起家厝。

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曾國城曾坦言因年少家貧、投資失利負債，養成極度節儉習慣，還常被戲稱被戲稱「小氣城」，把收入都交給老婆，每月僅領5萬元零用錢。他從小就習慣三代同堂，雖然現在沒和父母同住，但他在父親80大壽時，規劃家族日本之旅展現孝心。

目前他已將名下另一間房屋重新裝潢，打造成適合長輩居住的無障礙空間，讓父母搬到離他家更近的地點，以便就近照料。

曾國城把這間孝親房出售，是怕爸媽爬樓梯不方便。翻攝591官網

走過失言風波代言受損 曾國城沉潛斜槓開發YouTuber管道

曾國城的房產投資策略是「大換小」、「新換舊」，把手中房產慢慢換到精華地段。除了房地產布局的變動，曾國城的事業在去年也面臨不少波動。因失言力挺陷入風波的黃子佼，導致其公眾形象受到影響並流失代言。在經歷一年的沉潛後，曾國城除了維持《型男大主廚》等固定帶狀節目，也開始積極經營YouTube頻道，拓展演藝觸角。



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