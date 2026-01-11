4億蚊子館重生 花蓮原夢館招商

花蓮縣政府17年前斥資4億元打造「陽光電城」，因發電效率不佳閒置淪為蚊子館，縣府5年前爭取上億經費活化並轉型為原住民文創產業聚落「汎札萊‧原夢館」，1至3樓共13處空間即日起至25日開始招商，預計2月中公告入選名單，力拚農曆春節前試營運。

縣府在民國98年耗資4億元，利用東大門夜市旁舊火車站的修車廠空間，打造以太陽能發電為主的「陽光電城」，沒想到隔年啟用後太陽能板發電效果遠遠不如預期，導致運作停擺，建物也荒廢閒置，縣府為活化場域，110年爭取花東基金逾1.14億元經費挹注，以4期工程轉型為原住民文創產業聚落。

原住民文創產業聚落工程已在去年陸續完工，縣府原住民行政處將空間重新命名為 「汎札萊‧原夢館」，其中，汎札萊為阿美族語，象徵美好之意，希望館舍能以原住民族文化為核心，成為具創意發展與產業培力的重要平台。

原民處表示，原夢館規畫結合展示、銷售、交流、體驗與展演等多元機能，透過品牌化與平台化策略，提升原住民族文創產業的市場能見度與附加價值，促進產業交流與永續發展。

原民處副處長徐采瑤指出，招商對象不以原住民族人為限，只要具原住民族風格，不論是工藝、創意生活、文化藝術、設計品牌、餐飲體驗、社會企業及跨界創作等多元型態的店家、團隊或創作者都可申請進駐。

她說，原民處15日將舉辦說明會協助有意申請者深入了解原夢館場域特色、空間條件與進駐規畫等細節，招商截止後，預計2月中公告入選結果，希望能在農曆春節前開始試營運。