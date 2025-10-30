4兆俱樂部 蘋果入列 輝達.微軟各有新合作案

4兆美元市值俱樂部，繼輝達、微軟，28日出現新的成員：蘋果。這一天，蘋果公司的市值，一度站上4兆美元，原因是最新的iPhone型號需求強勁。自9月9日上市以來，蘋果股價已上漲約13%，這使得公司股價，今年首次轉作正成長。而看到4兆俱樂部的其他2位成員，輝達宣佈，和美國能源部共同打造7座新的AI超級電腦，也和諾基亞合作，提高6G基地台的能源效率；微軟則宣佈，和OpenAI合作，把OpenAI轉型作公益公司，替未來上市鋪路。

圖／達志影像美聯社

廣告 廣告

4兆美元市值俱樂部的第一號成員，是輝達；第二號，微軟。現在，俱樂部宣告有第三號成員入列，它就是蘋果。

CNN主播：「蘋果躋身一個高檔的俱樂部，它是上市公司中，第三個達到4兆美元市值里程碑的，是Trillion的T，兆元喔！」

蘋果股價，28日一度達到269.89美元，市值4.005兆美元。4兆里程碑，要歸功給最新的iPhone型號需求強勁。

今年，科技股為主的那斯達克上漲23%， 其中蘋果股價上漲7%，差一大截。具體而言，蘋果股價，從4月一度下跌31%，到溫和上漲，特別是直到9月9日iPhone上市，蘋果股價，今年第一次出現正成長，扭轉乾坤。

路透社記者：「自9月初，新型iPhone推出以來，蘋果股價已經上漲約13%。今年稍早，蘋果公司股價表現不佳，原因是在中國的競爭激烈，投資者也對公司將如何因應，美國對亞洲國家，如中國、印度等主要製造基地的高額關稅，感到相當的不確定。」

新的iPhone型號，包括iPhone17系列，還有iPhone Air。從一開始推出，它們就吸引全球各地的買家，數據顯示。其中iPhone17系列在美國和中國上市前10天的銷量，比iPhone16，增長14%。這指向一個信號：蘋果在AI競賽上望塵莫及，但iPhone卻讓消費者和華爾街，繼續看好它。

蘋果站上新的高度，但同一天，俱樂部的另一號成員，輝達，市值已經來到4.89兆美元，即將開創新的5兆美元俱樂部。輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang），28日在第一次移師華府的GTC技術大會（GPU Technology Conference）上，捎來這個消息，讓所有的投資人欣喜若狂。

輝達執行長 黃仁勳：「今天，我們宣佈，美國能源部將和輝達合作，共同打造7座新的AI超級電腦，推動我們國家的科學發展。」

輝達和美國能源部（Department of Energy）的這個合作計畫，目的是替美國維護和發展核武庫，並研究核融合等替代能源。其中，最大的一座AI超級電腦，會由輝達和甲骨文（Oracle）公司，一起打造，並搭載10萬顆輝達的Blackwell晶片。輝達的合作夥伴，還有它。

輝達執行長 黃仁勳：「我們叫它NVIDIA Arc(新產品線)，諾基亞將和我們合作，整合技術。」

就是諾基亞（Nokia）。輝達投資10億美元，取得諾基亞的2.9%股權，同時，輝達將和諾基亞合作，提高輝達6G基地台的能源效率。GTC會上，黃仁勳也回應，在中國大陸市場曾經市占率95%，目前0%的現況，無望回轉。

輝達執行長 黃仁勳：「他們(中國當局)把話挑明，他們現在不要輝達。我希望未來這個情況會有轉變，因中國是一個非常重要的市場。」

因中方立場，輝達尚未向美國申請，把晶片銷往中國大陸的出口許可。但現在黃仁勳，可是深得美國總統川普（Donald Trump）的心。

美國總統 川普：「黃仁勳真的很棒，他是一個很棒的男人，聰明的男人，我明天(29日)就會和他見面。」

出席南韓APEC峰會的川普，證實29日，他將和與會的黃仁勳，見上一面；而30日，川普將和中國大陸國家主席習近平會面。

輝達執行長 黃仁勳：「我對(30日)川習會面，沒有期待，但我100%相信，川普總統有能力替美國達成一項偉大協議。」

美國總統 川普：「我不確定我們(川習)會不會談到台灣，我不確定。我的意思是他(習近平)也許會想問，但其實沒有什麼好問的。你知道，台灣就是台灣。不過坦白說，台灣有一個很棒的地方，他們也明白這點。那就是我們正在把許多晶片製造商(如台積電)帶進美國。」

這一天，輝達股價收漲4.98%。4兆美元俱樂部中，微軟一樣有最新消息。微軟和OpenAI，28日宣佈一項重組交易，其中，OpenAI將轉型作公益公司（public benefit corporation，PBC），替未來上市鋪路。

路透社記者：「這項協議，把OpenAI的估值定在5000億美元，並賦予它在業務運作上更大的自由度。」

而微軟持有OpenAI的27%股份。微軟股價收漲1.98%。

更多 TVBS 報導

蘋果股價今年首創新高 市值第2 追趕輝達

美財長：100%關稅非必然 月底「川習會」仍有望

蘋果發表會推史上最薄iPhone Air 告別擠牙膏

川宴科技巨頭逐一問「投資多少」 日本車關稅降到15%

