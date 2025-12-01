4公投案綠稱「不會是局外人」 王鴻薇轟：大罷免2.0、擾民惡夢再臨

照片來源：王鴻薇臉書

有媒體報導今（1）日指出，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱主張，以更大民意化解憲政爭議，強調對於民間正推動的4項公投案，「我們不會是局外人」，民進黨將於2日與民團首度會商協作模式。對此，國民黨立委王鴻薇痛斥：「綠營輸不起，公投成大罷免2.0，民進黨擾民惡夢再臨。」

王鴻薇說，很不幸，她的預言即將成真，民進黨輸不起，上週便主張以「更大的民意」發起公投，也就是發動「大罷免2.0，大公投大成功」。她指出，對於目前正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，鍾佳濱說「我們不會是局外人」，等於宣告了民進黨擾民惡夢再臨。

王鴻薇回顧，今年在街頭巷尾反惡罷時，最常聽見民眾說「罷什麼免？勞民傷財，吃飽太閒？沒有事做？顧肚子都來不及，跟你們罷什麼免？」尤其回想那些路邊跳舞的民進黨的黨公職人員嘴臉，以及到處大喊自己是公民，又跟許多民眾起衝突的罷團側翼，「從投票結果不難發現，台灣人民真的受夠了你們這種政治惡鬥行徑」。

王鴻薇強調，面對民進黨這種病入膏肓，顯然「大罷免治百病」，似乎藥效有限，而且定期復發，這群披著公民外皮的民進黨側翼，又再次對著國人好不容易安靜的生活伸出魔爪，民眾恐被當成雜質一點一點的剔除。她警告，輸不起的民進黨，永遠都會厚著臉皮翻桌、挑釁國人的底線。

