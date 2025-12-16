4公斤瓦斯桶外洩變1噸天然氣！ 氣爆威力驚人

台南新營日前發生民宅氣爆事故，爆炸威力波及周邊10棟民宅及3輛汽車，造成42歲男性租客全身多處燒燙傷。（圖／東森新聞）





台南新營日前發生民宅氣爆事故，爆炸威力波及周邊10棟民宅及3輛汽車，造成42歲男性租客全身多處燒燙傷。由於租客平日以打零工維生，賠償能力有限，房東也因此出面說明後續責任歸屬問題。

房東表示，發生氣爆的房屋為家族共有財產，共有9名繼承人，後續如何賠償仍需與家族成員進一步討論。房東指出，該名租客平時很少開伙，在家的時間也不多，屋內僅使用兩桶4公斤重的小型瓦斯桶，且已使用相當長一段時間，管線較為老舊。

針對氣爆原因，消防單位初步研判為煮食不慎，不過多名專家提出不同看法。瓦斯相關業者指出，若僅是正常煮食，並不會引發氣爆，真正的風險在於瓦斯長時間外洩後，再遇到火源才會引燃爆炸。

消防專家林金宏說明，瓦斯一旦洩漏至空氣中，體積會膨脹約270倍，即使是4公斤的小型瓦斯桶，外洩後的氣體量也相當驚人，爆炸威力不容小覷。瓦斯業者也指出，老舊管線容易出現漏氣情形，增加事故風險。

專家推測，氣爆可能發生在瓦斯已大量外洩的情況下，租客在不知情狀況下點火，無論是準備煮食或使用熱水，都可能瞬間引爆；也不排除曾經開火後關閉爐具，但瓦斯持續外洩，之後再次點火而引發氣爆。

不過，附近鄰居表示，該名租客平時多半外食，很少自行煮食，相關細節仍有待進一步釐清。消防局火調人員目前已介入調查，將針對瓦斯設備、管線狀況及使用情形進一步鑑定，以釐清真正起火原因與責任歸屬。

此次氣爆也導致周邊多家店家受損，部分商家數日無法營業，所幸事發當時鄰近豆漿店休息，未造成更多人員傷亡。鄰居仍心有餘悸，期盼相關單位盡快釐清事故原因，避免類似事件再度發生。

