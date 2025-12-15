4公斤瓦斯桶炸翻新營民宅…屋主49%燒傷、路過騎士遭「玻璃雨」割身濺血

社會中心／台南報導

新營文化路一處民宅稍早傳出氣爆，疑似為煮食不慎引起。（圖／翻攝畫面）

台南市新營區文化街昨晚（15）日晚間驚傳一起嚴重氣爆意外。一處民宅疑因屋主煮食不慎，導致4公斤裝瓦斯桶發生氣爆。強大衝擊力造成屋主全身近半面積二度燒燙傷，一名剛好騎車經過的男子也遭震碎的玻璃割傷，共2人緊急送醫。氣爆更波及周遭10戶鄰宅及3輛汽機車，詳細財損仍待估算。

台南市消防局指出，勤務中心於15日晚間20時08分接獲報案，指新營區文化街某民宅發生氣爆事故，立即調派新營、柳營等分隊，共出動8車19人前往救援。首批消防車組於8時14分抵達現場，當時已無明火，但現場一片狼藉，地上滿是碎玻璃與散落物，顯示爆炸威力驚人。經初步調查，事故起因疑為住戶使用4公斤桶裝液化石油氣煮食時操作不慎，進而引發氣爆，燃燒面積約10平方公尺。

這起氣爆事故造成兩名男性受傷；其中，約50歲的男屋主首當其衝，雖意識清楚，但臉部、前胸、雙腿及右前臂遭受嚴重燒燙傷，面積達49%，屬二度燒燙傷，被緊急送往永康奇美醫院救治，另一名46歲男性機車騎士當時正巧騎車經過，慘遭氣爆震碎的飛濺玻璃割傷臉部及手腳，所幸意識清醒，送往柳營奇美醫院包紮。兩人暫無生命危險。

此起氣爆威力波及範圍甚廣，除事發的文化街2-1號外，鄰近的文化街多戶及中山路272至278號等，共計10戶住家遭到波及，另有3輛汽機車受損。消防局火調科與危管科人員已介入調查詳細起火原因及責任歸屬，轄區分隊亦在現場實施防災宣導，提醒民眾注意用火用電安全。



