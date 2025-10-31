4共和黨人倒戈！川普關稅政策遭參院否決

美國國會大廈。（圖／達志／美聯社）

美國聯邦參議院於美東時間30日對川普（Donald Trump）政府影響超過100個國家的全球性關稅政策採取行動，投票廢除所謂的「對等關稅」（reciprocal tariffs）。

據《衛報》報導，4名共和黨議員與全體民主黨人站在同一陣線，以51票對47票通過決議，終止總統透過行政命令設定的基準性關稅。

這是本週第3次共和黨人與民主黨人共同投票支持取消關稅決議；在此之前，他們已2度投票廢除針對巴西與加拿大的關稅措施。

在川普的第2任期內，共和黨人反對他的情況實屬罕見。但緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）、肯塔基州的麥康奈（Mitch McConnell）與保羅（Rand Paul），以及阿拉斯加州的穆爾科斯基（Lisa Murkowski）這次都選擇站在反對派的立場。

這場投票發生之際，川普正在亞洲進行1週的訪問行程。他與中國達成協議，同意降低中國輸美商品的關稅，同時要求中國大量購買美國大豆，以緩解貿易戰期間令美國農民倍感壓力的問題，並取得其他讓步。

儘管參議院出現反對聲浪，但眾議院不太可能採取類似行動。尤其眾議院共和黨人今年稍早制定了1項規則，阻止任何關於關稅決議的提案進入表決程序。

這些關稅決議不僅是對關稅政策本身的譴責，也是在指責川普越權行使總統職權、繞過國會程序。來自維吉尼亞州（Virginia）的民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）向媒體表示，這種象徵性反對應該能引起總統的注意。

凱恩強調，「我在川普的第1任期就學到一件事，總統對這類舉動是有反應的。當他看到共和黨人開始反對他的政策，即使人數不多，也會給他留下深刻印象，往往能促使他改變行為。」

