4共和黨人倒戈 美眾院將就延長健保補貼表決

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國「歐巴馬健保」（Obamacare）加碼稅額減免措施即將於12月31日到期，4位聯邦眾議院共和黨議員今天倒戈，轉與民主黨聯手，強行促成就延長相關措施3年一事進行表決。

他們這一步，形同對議長強生（Mike Johnson）及其他共和黨領袖公開表達不滿。

美聯社和美國政治媒體Politico報導，發動「倒戈」的4位聯邦眾議員分別為費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）、布瑞斯納翰（Robert Bresnahan）、瑪肯西（Ryan Mackenzie）以及勞勒（Mike Lawler），前3位是賓州聯邦眾議員，最後1人代表的是紐約選區。

他們簽署了由民主黨少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）發起的提案後，讓簽署人數達到表決所需的218門檻。

這項程序讓少數黨得以繞過議長，直接將法案交付全院表決。根據眾院規則，這項補貼法案最快於1月付諸表決。

這場倒戈行動的導火線在於，共和黨領袖今天推動了一項逾百頁的健保包裹法案，內容著重擴大中小企業的投保選項，卻未納入即將到期、俗稱「歐巴馬健保」的「平價醫療法」（Affordable Care Act, ACA）加碼補貼。

若補貼未能延續，透過ACA購買保險的數百萬美國人將面臨保費飆漲。

費茨派垂克等溫和派議員曾嘗試在法案中加入暫時性的補貼延長條款，卻遭共和黨高層回絕。費茨派垂克在聲明中說：「遺憾的是，是眾院領袖自己逼出了這個結果。」

即使民主黨的補貼案明年初在眾院過關，仍須面對共和黨掌控的參院。

共和黨陣營上週已否決延長補貼3年的提案，但他們自己提出的替代方案也未過關。然而，在參院層級，已有4位共和黨參議員倒戈、跨黨支持民主黨案，讓民主黨士氣大振。（編譯：蔡佳敏）1141218