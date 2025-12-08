4共機7共艦擾台 2架次越台海中線

[Newtalk新聞] 香港第八屆立法會選舉落幕，這是香港實行「愛國者治港」後第二次改選，選民於香港發生數十年來最嚴重火災大埔宏福苑大火後投票。香港選舉事務處今（8）天凌晨公布數據顯示，本次投票率為31.9%，創歷來第2低紀錄。投票率雖然略高於2021年，卻凸顯出改革後的選舉制度未能取得強有力支持。 綜合美聯社、法新社等外媒報導，根據香港選舉事務處今天凌晨在官網公布資料，全港約410萬名登記選民中有約130萬人投票，選出新的立法會議員。這次投票率為香港歷屆立法會選舉中第2低，僅略高於2021年時的30.2%。約1/3登記選民投票選出90席立法會議員。 香港新選制排除在這個中國領土上曾經活躍的反對勢力參與，自從中共當局加強打壓、壓制異見以來，410多萬合格選民中，特別是支持民主人士，有許多人自此遠離政治。如今參選人須通過審查，確保他們是忠於中共政府的「愛國者」。香港政府聲稱，為了在2019年大規模反政府示威後恢復穩定，這些改革有其必要。 香港新界大埔區集合住宅區「宏福苑」上嘔26日發生嚴重火災，造成大量死傷，死亡人數已知多達159人，罹難者年齡最小1歲、最高齡97歲，這起香港80年來最嚴

