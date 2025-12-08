4共機7共艦擾台 2架次越台海中線
國防部今天（12/08）上午公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天（12/07）上午6時起至今天上午6時止，共偵獲共機4架次（逾越台海中線進入北部及西南空域2架次）及共艦7艘，持續在台海周邊活動。
對於中共出動機艦在台海周邊進行灰色地帶襲擾，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
