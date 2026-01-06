4分之1總人口逃離 馬杜洛被逮為何將引發古巴崩潰漣漪效應

美國軍方近日發動軍事行動，逮捕並罷黜委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），這一舉措可能對古巴經濟帶來嚴重衝擊。隨著這位關鍵經濟與安全夥伴的垮台，古巴這個共產國家正面臨嚴峻的生存挑戰。



這場行動發生在週末，美國總統川普親自下令，美軍逮捕了馬杜洛及其妻子。美方指控這對夫婦涉嫌參與毒品恐怖主義陰謀（narcoterrorism conspiracy），相關指控已正式提出。

查維茲時期建立的聯盟

馬杜洛的下台直接威脅到委內瑞拉與古巴長期的經濟夥伴關係，這項聯盟是由委內瑞拉前總統查維茲（Hugo Chávez）於1999年執政時期所建立。當時，查維茲形容這項合作讓兩國沐浴在「幸福之海」中。馬杜洛自2013年接替查維茲後，持續維持這一策略。

兩國之間的緊密合作主要體現在以下方面：

1. 委內瑞拉的支援：委內瑞拉以高額補貼價格供應石油，支撐古巴的經濟運作。

2. 古巴的回饋：古巴派遣醫生提供醫療服務，同時派出安全與反情報人員，協助查維茲政權防範政變或崩潰風險。

3. 合作規模縮減：過去，委內瑞拉每日向古巴運送約10萬桶石油，但由於美國加強對受制裁石油的打擊，根據《華爾街日報》報導，目前運送量已降至每日約3萬桶。去年12月，美軍在封鎖行動中更扣押了兩艘駛往古巴的油輪。

川普：它就要倒下了，我們無須採取任何行動

根據國際能源署（IEA）及相關人口統計數據，古巴目前正陷入嚴重的生存危機：

．能源依賴度高：古巴數十年來一直是能源淨進口國，2023年進口能源佔總供應量的66.1%。

．社會動盪加劇：由於電網老舊導致的大規模停電、糧食短缺以及人口外流，經濟運作日益艱難。自2020年以來，已有超過270萬人（約占總人口4分之1）離開古巴。

川普在「空軍一號」上接受訪問時表示，他認為古巴政府正處於崩潰邊緣。他直言：「我認為它就要倒下了，我們不需要採取任何行動，看起來它快撐不住了。」

美國官員指出，古巴安全部隊是維持馬杜洛政權的核心支柱。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，古巴特工實際上掌控了委內瑞拉的內部情報與安全運作，包括親自保護馬杜洛並監控官員的忠誠度。

古巴政府於1月4日證實，在美軍的逮捕行動中，共有32名古巴軍警人員喪生。川普也確認了這項傷亡消息，表示：「對方死傷慘重，而我們這邊沒有人員傷亡。」

責任編輯：許詠翔

