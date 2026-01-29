4到6月旅遊旺季恐失補助 陳世凱坦言「無米之炊」業者受衝擊 195

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻、李衣綸／台北報導

中央政府115年度總預算持續在立法院卡關，衝擊多項政策推動。交通部長陳世凱今（29）日在立法院交通委員會受訪時證實，原規劃於今年4月至6月推動的「國旅平日住宿補助方案」，因預算尚未通過，現階段確定無法支應，相關補助恐無法如期上路。

陳世凱指出，交通部原本為振興國內旅遊市場、協助旅宿業度過淡季，規劃於平日提供國人住宿補助，首日補助800元、次日續住再補助1200元，兩天合計最高可達2000元，希望透過政策誘因，吸引民眾平日出遊，帶動旅遊買氣，同時為業者創造穩定客源。

陳世凱坦言，4月至6月向來是國旅相對冷清的時段，業界對此補助方案寄予厚望，期待藉由政府資源挹注，改善住房率、穩定經營。然而，總預算尚未完成立法院審議，相關經費無法動支，交通部目前面臨「無米之炊」的困境，補助方案即使已完成規劃，也難以實際執行。

陳世凱強調，該項補助不僅是讓民眾享有旅遊「小確幸」，更攸關觀光產業的景氣與就業穩定，呼籲立法院儘速完成總預算審查，讓政策工具能及時投入市場，協助產業度過淡季、帶動整體內需。

此外，針對監察院長陳菊因病請辭獲准一事，陳世凱也在受訪時表示，陳菊一生為台灣民主付出良多，對其長期貢獻表達敬意與感謝，並誠摯祝福她早日康復、保重身體。

照片來源：交通部

