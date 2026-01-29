4到6月旅遊旺季恐失補助 陳世凱坦言「無米之炊」業者受衝擊
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻、李衣綸／台北報導
中央政府115年度總預算持續在立法院卡關，衝擊多項政策推動。交通部長陳世凱今（29）日在立法院交通委員會受訪時證實，原規劃於今年4月至6月推動的「國旅平日住宿補助方案」，因預算尚未通過，現階段確定無法支應，相關補助恐無法如期上路。
陳世凱指出，交通部原本為振興國內旅遊市場、協助旅宿業度過淡季，規劃於平日提供國人住宿補助，首日補助800元、次日續住再補助1200元，兩天合計最高可達2000元，希望透過政策誘因，吸引民眾平日出遊，帶動旅遊買氣，同時為業者創造穩定客源。
陳世凱坦言，4月至6月向來是國旅相對冷清的時段，業界對此補助方案寄予厚望，期待藉由政府資源挹注，改善住房率、穩定經營。然而，總預算尚未完成立法院審議，相關經費無法動支，交通部目前面臨「無米之炊」的困境，補助方案即使已完成規劃，也難以實際執行。
陳世凱強調，該項補助不僅是讓民眾享有旅遊「小確幸」，更攸關觀光產業的景氣與就業穩定，呼籲立法院儘速完成總預算審查，讓政策工具能及時投入市場，協助產業度過淡季、帶動整體內需。
此外，針對監察院長陳菊因病請辭獲准一事，陳世凱也在受訪時表示，陳菊一生為台灣民主付出良多，對其長期貢獻表達敬意與感謝，並誠摯祝福她早日康復、保重身體。
照片來源：交通部
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
中午來開匯／新北藍白合未明、誓言組議會黨團 陳世軒：黃國昌要讓國民黨在新北感到威脅
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
不是卓榮泰！戴錫欽點名「這人」參戰北市 將成最大黑馬
不是卓榮泰！戴錫欽點名「這人」參戰北市 將成最大黑馬EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
國旅住宿2000元補助沒了？ 交通部全說了
2026年國旅住宿補助方案恐成一場空！交通部長陳世凱今（29）日在立法院表示，受限於中央政府總預算在立法院持續卡關，原定今年推動的平日住宿補助2000元，恐因缺乏預算支應而無法如期上路。EBC東森財經新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
助理費案協商破局！綠憂明院會闖關 牛煦庭：不會借屍還魂
國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修法，遭質疑為詐領助理費除罪化，國民黨立委牛煦庭另提版本，立法院司法委員會今（1/29）舉行黨團協商破局，民進黨團憂心今天下午立法院長韓國瑜將召開協商、明天在院會上闖關，可能是牛煦庭加陳玉珍的暴衝自肥的版本。牛強調，他會堅持這個版本，大水庫的版本，連國民黨黨內大家都不會同意，不會借屍還魂、暴衝。太報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
總預算還卡關 交通部證實無法補助國旅
[NOWnews今日新聞]為振興國旅，交通部原先在今年推出平日住宿補助，連續住宿2天最高補助2000元；然而，遇到總預算未審，仍在立法院卡關，國旅補助今年尚未上路。交通部長陳世凱表示，4至6月是國旅相...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 1則留言
賴總統台中陪長輩做紅龜粿 (圖)
總統賴清德（左2）與民主進步黨籍立法委員何欣純（右）29日到台中市北屯區大坑山區，陪長輩一起製作童年回憶紅龜粿。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
賴總統台中陪長輩圍爐吃年菜 (圖)
總統賴清德（右4）與民主進步黨籍立法委員何欣純（右2）29日到台中市北屯區大坑山區，陪長輩圍爐吃年菜。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
立院審查發展觀光條例部分條文修正草案（1） (圖)
立法院交通委員會29日審查發展觀光條例部分條文修正草案等案，邀請交通部長陳世凱（左）、觀光署長陳玉秀（右）、鐵道局長楊正君（中）列席備詢。中央社 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
國旅2,000元補助恐落空！交通部：受限總預算卡關無法如期上路
2026年國旅住宿補助方案恐落空！交通部長陳世凱29日在立法院證實，受限於中央政府總預算在立法院持續卡關，原定今年推動的平日住宿補助方案，目前因缺乏預算支應而無法如期上路。中時財經即時 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
台美談判 朝野別走到政治對撞
台美貿易談判進入最後關鍵階段，汽車、醫材、農產品等關稅細節陸續浮上檯面，社會關注度自然升高。這本是攸關產業與民生的重要議題，卻也迅速被捲入政治攻防，彷彿只剩下「挺或反」、「開放或賣台」的二分法，反而模糊了真正該討論的重點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
社宅爭議、土方之亂待解 高市前水利局長蔡長展接國土署長
內政部國土管理署前署長吳欣修日前升任海委會常務副主委，傳出將由高雄市前水利局長蔡長展接任，蔡月初剛調任內政部參事，原本部長劉世芳將在今天（1/29）下午宣布，不過內政部上午已更新官網，在署長欄位放上蔡長展的照片與資歷。太報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
民眾黨2年條款倒數! 李貞秀將遞補 "未棄中國籍"惹議
政治中心／綜合報導因民眾黨兩年條款，包括黃國昌、黃珊珊等六人，任期只到1/31，但留任的劉書彬爭議頻傳，近期又被爆才花大錢整修辦公室，新會期又想搬遷，此外即將遞補的中配李貞秀，陸委會證實還沒收到放棄中國籍證明，如果一年期滿仍拿不出證明，恐被解職。立委（國）翁曉玲vs.立委（民眾）黃國昌：「這邊準備了一個小小的小錦牌，最佳夥伴。」立院司法法制委員會，召委翁曉玲頒發"最佳夥伴"錦標給黃國昌，感謝他的付出，因民眾黨兩年條款，這是黃國昌最後一次進司委會開會。立委（國）翁曉玲vs.立委（民）莊瑞雄：「莊委員陳委員我們一起，是你們合作無間。」黃國昌任期到數兩天，即將一起離任的，還有黃珊珊、張啓楷等人，只剩下續推人工生殖法的陳昭姿，以及去年二月才遞補的劉書彬，其中劉書彬爭議連環爆。先前才捲入霸凌助理爭議，如今又被踢爆才花35萬大規模整修辦公室，因沒抽到心儀的辦公室，與即將接任的李貞秀商議交換，因此延誤搬遷作業，面對媒體詢問，她卻支支吾吾，稱要用書面答覆。劉書彬近期再捲入辦公室裝潢爭議。（圖／民視新聞）立委（民眾）劉書彬：「（之後會想要搬到樓上去對不對？），先等一下因為吼，你先不能拍我先不能拍我，再半個小時之內好不好，給你們用書面回覆好不好。」前民眾黨主席柯文哲：「有桌子坐就好了，還做什麼辦公室整修，所以整修費就不准做，認真工作比較重要，奇怪為什麼要浪費這麼多錢去做裝潢，這不必要。」即將上任的李貞秀，陸委會稱尚未收到放棄中國籍證明。（圖／民視新聞）不只劉書彬爭議頻傳，出身中國湖南的李貞秀，將成為史上首位中配立委，但陸委會證實，至今仍未收到她放棄中國籍證明。前民眾黨主席柯文哲：「他告訴我說你要放棄中國國籍，才可以來台灣當立委，問下一步說怎麼做，他說我不知道沒有方法，國家可以訂法律，可是你要很清楚這法律要怎麼做。」陸委會主委邱垂正：「國籍法20條也有明定，她必須在就職前就放棄，她還有一年的時間去申請放棄，希望我們的陸配朋友們，如果選上公職要去放棄，還是要去努力一下不要說不努力。」民眾黨六位新立委，2月1號即將走馬上任，對白營有沒有加分效果，各界都在看。原文出處：民眾黨2年條款倒數！ 李貞秀將遞補 未棄中國籍惹議！ 更多民視新聞報導陳菊請辭獲准！賴清德發文盼早日恢復健康：謝謝為民主付出心力總預算卡關中！卓榮泰提新會期書面施政報告 喊話立院盡速審議陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆嗆藍白非議：美麗島世代對台民主貢獻卓著民視影音 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
高鐵延伸案爭議 陳世凱：務實討論
高鐵延伸至宜蘭跟屏東案，近來又引發爭議，包括前交通部長賀陳旦、前政委張景森都表達不同看法。對此，交通部長陳世凱今天(29日)在立法院表示，交通部在高鐵延伸議題上會採務實的做法。 交通部長陳世凱：『(原音)交通部在高鐵延伸議題上，我們立場是會務實延伸、科技可行、工程科技可行狀況下，國家財政能負擔下，我們會務實討論延伸議題。』 至於有人說要下戰帖辯論，陳世凱表示專業討論已經很多，包括在環評委員會上也經過多次討論，未必要用辯論的方式。 而總預算卡關也連帶影響到國旅補助，陳世凱表示，本來交通部的國旅補助方案，針對國人平日旅遊有第一天新台幣800元，第二天新台幣1200元，共2000元的方案，尤其國旅在4月到6月是相對淡季，業者非常期待。但現在總預算沒過，這筆預算就無法使用，對於暢旺跟提振國旅難免受到影響。中央廣播電台 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
避免球員兼裁判才有公平初選 郭正亮:陳見賢應辭去國民黨新竹縣黨部主委
國民黨新竹縣長黨內提名競逐升溫，相關傳聞與制度爭議持續延燒。前立委郭正亮近日在網路政論節目中主動「平反」先前說法，坦言自己曾誤信地方耳語，轉述「徐欣瑩選立委時曾有不選縣長默契」並非事實，事後已獲當事人澄清。隨著爭議釐清，外界關注焦點也逐漸轉向黨內初選的公平性問題。品觀點 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
總預算卡關影響國旅補助 觀光署：再拖下去事倍功半
今年度總預算遲遲未在立法院審議，交通部觀光署長陳玉秀今天(29日)在立法院交通委員會中表示，本來4到6月推出的國旅補助將因此受影響，如果往後拖延恐怕效益將事倍功半。 今年度總預算卡關，對國旅恐怕也造成影響。交通部觀光署長陳玉秀29日在立法院交通委員會面對立委質詢時表示，觀光署規劃在今年4月到6月，國旅相對淡季時推出優惠補助，業界也都相當期待；本來預計總預算在去年底通過後，經過2個月準備期以及1個月宣傳期，在4月執行效益最好，但現在總預算沒過，往後拖延勢必影響相關效益。 陳玉秀：『(原音)勢必上一定會受到影響，因為我們準備期真的需要，最快都要1個半月時間，這牽涉到預算甚麼時候過，如果4月到6月無法執行的話，後面就會事倍功半，效益就會不如預期。』 民進黨立委李昆澤建議相關的籌備流程還是應該照常進行，一旦總預算順利通過後就能立刻實施，以幫助業者。 而對於總預算若一直卡關所造成的影響，交通部長陳世凱表示，過去就有的預算跟計劃，交通部都會持續進行，但若是新的如平日國旅優惠方案，就無法推動，因此他呼籲立法院盡快審總預算，否則包括TPASS在內的許多方案都將面臨困難。 另外最近有知名旅行社旅客資料外中央廣播電台 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
劉書彬遭爆違反黨內規定裝潢辦公室 柯文哲生氣了：有桌子坐就好
民眾黨立委劉書彬近日遭爆料違反黨內規定，斥巨資裝潢立委辦公室。前民眾黨主席柯文哲今日（1/29）對此表示，當初制定兩年條款時就曾規定，中間換人辦公室不准再整修，「有桌子坐就好，還做什麼辦公室整修？整修就不准做」，強調認真工作比較重要，花大錢裝潢沒有必要。太報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
解土石方燃眉之急 國土署：未開挖建案可作為鄰近工地臨時暫置區
「營建剩餘土石方全流向管理」新制今年元旦上路，因清運配套不足、缺乏緩衝期，全台陷入「土方之亂」。行政院秘書長張惇涵攜三位部會首長親上火線回應，內政部國土署表示，為解燃眉之急，除一般暫置場外，也將推動臨時暫置制度，若相鄰建案旁有還沒有開挖的土地，或同一個縣市裡有符合土地使用管制的案場，都可作為臨時暫置的地方，已發文給各縣市政府，可啟動此機制。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
從黑粉變鐵粉！妮姬米娜緊牽川普手力挺：我是他頭號粉絲
美國饒舌天后妮姬米娜（Nicki Minaj）過往曾批判川普，沒想到近期態度大轉變，28日更受邀出席華府的「川普帳戶峰會」（Trump Accounts Summit），更自稱是川普的「頭號粉絲」，兩人首度同台，更在台上更緊牽著手。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
立法院將休會！國民黨拚爭議法案大清倉 行政院：應審理總預算
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導立法院遲遲未審議2026年度中央政府總預算，藍白立委則選擇「點菜式新興計畫動支」；明（30）日就是本屆會期最後一次院會，《民視新聞網》曾掌握藍營已向綠委放話，屆時將有「法案大清倉」，並在當天徹夜表決《黨產條例》等爭議性法案。對此，行政院發言人李慧芝今（29）日喊話，總預算應該要在這會期審議，而不是持續審議爭議法案。民視 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
民眾買錯商品不得退換 小編發文如"武俠小說"掀熱議
社會中心／莊立誠 郭文海 台北報導台北市松山區知名糕餅老店〝佳德〞遇到奧客嗎？！週二下午，一名男子來買鳳黃酥，結果買成鳳梨酥，回頭要求退換貨，但業者表示，結帳時都會再三確認，食品安全的顧慮下，無法退換，沒想到，這名男子一氣之下，竟然踹了店家的一疊木製托盤，業者事後以武俠小說的口吻發文，把男子比喻成〝天殘〞。民視 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
政府發錢啦！60萬份「500元運動幣」登記開跑 今輪身分證尾數6、7民眾
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導為落實全民運動政策目標，運動部自115年起將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放60萬份，每份面額500元，年滿16歲以...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言